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GeriFutbol Real Madrid'de tepki çeken görüntü! Gareth Bale maç sırasında uyudu
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Haber Giriş: 11.07.2020 - 12:45,Son Güncelleme:

Real Madrid'de tepki çeken görüntü! Gareth Bale maç sırasında uyudu

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Real Madrid'de tepki çeken görüntü! Gareth Bale maç sırasında uyudu
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Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğa yürürken Gareth Bale'in hareketleri tepki çekmeye devam ediyor...

Spor Arena Dış Haber | İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında Alaves'i 2-0 mağlup ederken şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Real Madrid'de disiplinsiz hareketleri nedeniyle tepki toplayan Galli yıldız futbolcu Gareth Bale, Alaves maçında bir kez daha olay oldu.

Karşılaşmaya yedek başlayan Bale, yedek kulübesinde otururken koronavirüs önlemleri nedeniyle takması zorunlu olan maskeyi gözüne taktı ve uyudu.

''ONUN EN KÖTÜ FOTOĞRAFI''

İspanyol basını, bu görüntüleri sert bir şekilde eleştirirken ''Bu onun Real Madrid oyuncusu olarak en kötü fotoğrafı'' yorumları yapıldı.

Real Madridde tepki çeken görüntü Gareth Bale maç sırasında uyudu

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