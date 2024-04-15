×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Real Madrid'de Arda Güler kararı taraftarı kızdırdı! Hedefte Carlo Ancelotti var...

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Carlo Ancelotti
Real Madridde Arda Güler kararı taraftarı kızdırdı Hedefte Carlo Ancelotti var...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 15:48

İspanya LaLiga’nın 31’inci haftasında Real Madrid deplasmanda Mallorca’yı 1-0 mağlup ederek ikinci sıradaki Barcelona ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Madrid ekibi hafta sonunda Barcelona ile oynanacak maç öncesinde haftayı hata yapmadan tamamlarken milli futbolcu Arda Güler’in bu maçta da süre bulamaması İspanya’da tartışmalara neden oldu.

Haberin Devamı

Real Madrid formasıyla bu sezon LaLiga, Kral Kupası ve Süper Kupa’da toplamda 7 maça çıkabilen Arda Güler takımına 1 gollük katkı sağladı. Arda Güler, söz konusu 7 maçta toplamda 103 dakika görev yapabildi.

MADRİD TARAFTARLARI TEPKİLİ

Real Madridde Arda Güler kararı taraftarı kızdırdı Hedefte Carlo Ancelotti var...
Arda Güler’in Mallorca karşısına forma şansı bulamaması, eflatun-beyazlı ekibin taraftarlarını da kızdırmış durumda.

Birçok Real Madrid taraftarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Arda Güler’in artık forma giymesi gerektiğini ifade etti.

Bazı Real Madrid taraftarları da Arda Güler’in oynayabilmesi için Real Madrid’den ayrılması gerektiği yönünde görüş belirtti.

Haberin Devamı

Öte yandan İspanyol ekibini tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti de Arda Güler’e forma şansı vermediği için Real Madrid taraftarlarınca eleştirilere maruz kalıyor.

Taraftarlar, Arda Güler’in en azından Mallorca maçında oynaması gerektiğini şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan bazı taraftarlar da yaz transfer döneminde ismi Barcelona ile de anılan ancak tercihini Real Madrid’den yana kullanan milli futbolcunun bordo-mavili ekibi tercih etmesi halinde daha çok forma giyebileceğini savundu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, taraftarını korkutuyor ama güldürüyor Napoli ve Manchester Cityi geçtiFenerbahçe, taraftarını korkutuyor ama güldürüyor! Napoli ve Manchester City'i geçtiHaberi görüntüle

İDMANLARDAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Real Madridde Arda Güler kararı taraftarı kızdırdı Hedefte Carlo Ancelotti var...
İspanya’da Arda Güler’in forma giyip giymemesi konusunda tartışmalar sürerken milli oyuncunun Real Madrid’deki geleceği de merak konusu.

Milli futbolcu antrenmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor.

Tartışmalara kulağını kapatan ve sadece futbola odaklanmak isteyen Arda Güler, Manchester City maçının hazırlıklarının sürdüğü son antrenmanda gösterdiği performans ve hırsıyla dikkat çekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Güler#Real Madrid#Carlo Ancelotti

BAKMADAN GEÇME!