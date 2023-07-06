Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı! Fenerbahçeli futbolculardan veda mesajları...

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Fenerbahçeli futbolcular, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için veda ve başarı dileği paylaşımlarında bulundular.

Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Ferdi Kadıoğlu, Batshuayi, Attila Szalai, Lincoln gibi futbolcular Arda için paylaşım yaparken İrfan Can Kahveci de genç futbolcunun paylaşımına yorum yaparak veda etti.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların Arda Güler'e veda mesajları:

Attila Szalai: Boş şans kardeşim! En iyi dileklerim seninle...

Lincoln Henrique: Tanrı yeni mücadeleni kutsasın dostum. Seni her zaman destekleyeceğim. Yolun açık olsun, başarılar dilerim.

Michy Batshuayi: Seni özleyeceğim kardeşim. Eğlen ve bizi gururlandır.

Ferdi Kadıoğlu: Bizi çok gururlandırdın, yolun her zaman açık olsun canım kardeşim.

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İsmail Yüksek: Yolun açık olsun güzel kardeşim. Bizi çok gururlandırdın, nice başarılara.

Joshua King, Real Madrid'in yaptığı formalı Arda Güler paylaşımını yeniden paylaşarak genç takım arkadaşına veda etti.

Mert Hakan Yandaş: Yolun açık, şansın bol olsun. Başarılarılarınla her zaman gurur duyacağız canım kardeşim.

Burak Kapacak: Güzel kardeşim benim, Allah yolunu bahtını kalbin gibi temiz eylesin. Her zaman olduğu gibi bizi gururlandıracağından hiç şüphem yok. En büyük başarılar seninle olsun.

Çağtay Kurukalıp: Allah yolunu bahtını açık etsin güzel kalpli kardeşim. Başarılar daima seninle birlikte olsun. Çok gururlandık.

İrfan Can Kahveci: Yolun açık olsun kardeşim bizi gururlandıracağından hiç şüphemiz yok.

VINICIUS VE RODRYGO'DAN ARDA GÜLER PAYLAŞIMLARI

Real Madrid'in Brezilylı yıldızları Vinicius Jr. ve Rodrygo, Arda Güler'in transfer tweetini alıntılayarak genç yıldızımıza hoş geldin dediler.

Vinicius Jr: En büyük kulübü seçen bir oyuncu daha.

Rodrygo: Madrid ailemize bir yetenek daha katılıyor! Hoş geldin Arda Güler.

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MESUT ÖZİL'DEN REAL MADRID'E ARDA GÜLER YORUMU

Real Madrid'in eski yıldızı Mesut Özil, Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan Arda Güler ile ilgili eski takımının sosyal medya hesaplarına; "Arda bir dünya yıldızı olacak." şeklinde yorum yaptı.

REAL MADRID SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA ARDA GÜLER ÇILGINLIĞI!

Real Madrid sosyal medya hesaplarında Arda Güler çılgınlığı yaşanıyor. transfer resmileştiğinden bu yana İspanyol devinin Instagram ve Twitter hesaplarından sürekli Arda Güler ile ilgili görsel ve video paylaşımları yapılıyor. Bu paylaşımların her birine 1 milyon civarında etkileşim geliyor.