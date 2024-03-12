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Real Madrid taraftarı Arda Güler sayesinde mutlu

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga
Real Madrid taraftarı Arda Güler sayesinde mutlu
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 07:00

İspanyol basınından ilk golünü atan milli yıldıza büyük övgü. Marca, 4-0’lık galibiyete rağmen kötü oynayan Real’in taraftarlarını Arda’nın mutlu ettiğini belirtirken, “Arkadaşlarıyla yaşadığı gol sevinci her şeyi anlatıyor” diye yazdı.

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Real Madrid’in önceki gün 4-0 kazandığı Celta Vigo maçının 89. dakikasında oyuna giren ve 90+4’te şık bir gol atarak skoru ilan eden Arda Güler, İspanyol basınından büyük övgü aldı:

· MARCA: “Real Madrid taraftarları Arda sayesinde evlerine gülerek gitti. Çünkü takım farklı galibiyete rağmen kötü oynadı. Arda’nın takım arkadaşlarıyla yaşadığı gol sevinci her şeyi anlatıyor.”

· AS:Arda Güler partiyi renklendirdi. Genç futbolcu sadece antrenmanlarda görülebilen güzel bir gol attı.”

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· DEFANSA CENTRAL: “Arda tarih yazdı. Gol kalitesini ortaya koydu. Soğukkanlılığı dikkat çekti ve klasını konuşturdu.”

· RELEVO: “Türk oyuncu, Celta karşısında attığı ilk golle galibiyetin üstüne krema koydu. Arkadaşları ve Ancelotti gol sonrası ona sevgi göstermek için çaba harcadı.”

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ONUN GELECEĞi REAL MADRiD’DE 

İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti de genç yıldızla ilgili olarak, “Arda henüz kısa süreler buldu ama yapabileceklerini gösterdi. Harika bir yeteneği var. Çok yol katetti Onun geleceği burada, bu konuda hiç şüphe yok” dedi.

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga

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