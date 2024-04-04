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Real Madrid, Mbappe transferini seçmekte güçlük çekiyor! PSG ve EURO 2024 bilmecesi...

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#Real Madrid#Mbappe#EURO 2024
Real Madrid, Mbappe transferini seçmekte güçlük çekiyor PSG ve EURO 2024 bilmecesi...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 15:17

Sezon sonunda Paris Saint Germain'den ayrılacağını bildiren ve Real Madrid'nin prensip anlaşmaya vardığı Kylian Mbappe, transfer tarihini duyurmak için seçme inisiyatifini verdi.

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Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain'le bu sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Kylian Mbappe, yeni takımıyla imzaya hazırlanıyor.

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Kulübe yakın yayın organı Marca'ya göre Kylian Mbappe'nin Real Madrid yönetimine önetimine 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda herhangi bir baskıdan hissetmek istemediği bu yüzden trasfer tarihi için insiyatifin istediğini bildirdiği öne sürüldü.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yolunda en yakın rakibiyle arasında 12 puan farkı olan PSG, ligin son haftasına kalmadan şampiyonluğunu ilan edebilir. Şampiyonlar ligi'nde yoluna devam eden paris ekibinin finalde Real Madrid ile karşılaşabilme olasılığı olduğundan transfer duyurusunda gecikme olabileceği ileri sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 180 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldız, PSG formasıyla bu sezon 39 maça çıktı. 39 gol atarken, 8 de asist yaptı.

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Real Madrid, Mbappe transferini seçmekte güçlük çekiyor PSG ve EURO 2024 bilmecesi...

İSTEDİĞİ ÜCRET BELLİ OLDU

AS’ta yer alan habere göre,, Fransız yıldızın eflatun-beyazlılardan istediği ücret belli oldu. Kylian Mbappe, Real Madrid’den 50 milyon euro maaş ve 120 milyon euro imza parası talep etti. 2022'de PSG ile sözleşme imzalayan Mbappe, 130 milyon euro imza parası ve 72 milyon brüt maaş almıştı.

 

 

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#Real Madrid#Mbappe#EURO 2024

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