Canlı Anlatım: Real Madrid Liverpool (Şampiyonlar Ligi maçı)

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. İlk maçı Real Madrid 5-2 kazandı.

İlk yarı oynanıyor

Real Madrid: 0

Liverpool: 0

Goller

Şampiyonlar Ligi eleme turlarındaki son 19 maçında 19 gol atan Real Madrid santrforu Karim Benzema, turnuva tarihinde Liverpool'a en fazla gol atan oyuncu konumunda. Şampiyonlar Ligi'ndeki son 18 maçında 18 gole katkıda bulunan Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior, turnuvada en fazla Liverpool ağlarını havalandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı hem Anfield'da hem de Alfredo Di Stefano'da ikişer gol atan Vinicius Junior, Santiago Bernabeu'da oynanacak bu karşılaşmada da gol kaydederse turnuva tarihinde aynı takıma üç farklı stadyumda 2+ gol atan ikinci isim olacak.

Haberin Devamı

Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde sekiz maçta hem gol atan hem de asist yapan Mohamed Salah, bir İngiliz takımının formasıyla en yüksek sayıya ulaşan isim konumunda. Bir İngiliz takımıyla, turnuvadaki son altı maçında da gol atan Mısırlı oyuncudan daha uzun bir seri yaşayan tek isim ise Ruud van Nistelrooy.

REAL MADRİD LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başladı. Mücadele EXXEN Dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.