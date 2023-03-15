Napoli-Eintracht Frankfurt maçı öncesi Alman taraftarlar polisle çatıştı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş müsabakalarında İtalya temsilcisi Napoli ve Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt arasında TSİ 23:00'te başlayanmaç öncesinde İtalya sokakları karıştı.

Napoli'ye gelen Eintracht Frankfurt taraftarları İtalyan polisi ile çatıştı. Çok sayıda kişi restoranlara ve çevredeki mağazalara sığınırken, öfkeli taraftarlar araçları ateşe verdi. Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği kalabalık yoğun uğraşlar sonucu otobüslere bindirilerek otellerine gönderildi.

Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabul edilemez bir savaş ortamı. Halkın can güvenliğini sağlamak için harekete geçen polislere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, geçtiğimiz 21 Şubat'ta Almanya'da İtalya Serie A lideri Napoli ve Eintracht Frankfurt'un karşı karşıya geldiği maç öncesinde yine gerginlik yaşanmış ve İtalya İçişleri Bakanlığı da kamu güvenliği nedeniyle Alman tarafların İtalya'daki maçı stattan izlemesini yasaklamıştı. Napoli ve Eintracht Frankfurt'un 21 Şubat'ta karşı karşıya geldiği maç İtalya'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonlanmıştı.