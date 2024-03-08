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Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçında parke bir anda karıştı! Campazzo, Nick Calathes'in yakasına yapıştı...

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#THY Euroleague#FENERBAHÇE BEKO#Real Madrid
Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçında parke bir anda karıştı Campazzo, Nick Calathesin yakasına yapıştı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 00:39

Fenerbahçe Beko'nun önde götürdüğü maçta Nick Calathes ile Facundo Campazzo arasında bir gerginlik çıktı.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 28. haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olduğu maçta parke bir anda karıştı.

Sarı lacivertlilerin atağa geçtiği esnada Nick Calathes, Realli oyuncu Facundo Campazzo'ya takılarak yere düştü. 

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçında parke bir anda karıştı Campazzo, Nick Calathesin yakasına yapıştı...

Bu pozisyonda Fenerbahçe Beko Scottie Wilbekin ile sayıyı bulurken parke bir anda karıştı.

Real Madridli Facundo Campazzo, Nick Calathes'in üzerine yürüyerek yakasına yapıştı.

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçında parke bir anda karıştı Campazzo, Nick Calathesin yakasına yapıştı...

Nick Calathes, Campazzo'nun saldırısı karşısında şaşkınlık yaşarken karşılık vermedi.

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Her iki takımın oyunucuları araya girerek kavganın büyümesinin önüne geçti.

Yaşanan gerginlik sonrası her iki oyuncuya da sportmenlik dışı faul verilirken benchlere teknik faul kararı çıktı.

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#THY Euroleague#FENERBAHÇE BEKO#Real Madrid

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