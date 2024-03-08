Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçında parke bir anda karıştı! Campazzo, Nick Calathes'in yakasına yapıştı...

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 28. haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olduğu maçta parke bir anda karıştı.

Sarı lacivertlilerin atağa geçtiği esnada Nick Calathes, Realli oyuncu Facundo Campazzo'ya takılarak yere düştü.

Bu pozisyonda Fenerbahçe Beko Scottie Wilbekin ile sayıyı bulurken parke bir anda karıştı.

Real Madridli Facundo Campazzo, Nick Calathes'in üzerine yürüyerek yakasına yapıştı.

Nick Calathes, Campazzo'nun saldırısı karşısında şaşkınlık yaşarken karşılık vermedi.

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Her iki takımın oyunucuları araya girerek kavganın büyümesinin önüne geçti.

Yaşanan gerginlik sonrası her iki oyuncuya da sportmenlik dışı faul verilirken benchlere teknik faul kararı çıktı.