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Anadolu Efes, Bayern Münih'i farklı geçti!

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#BAYERN MÜNİH
Anadolu Efes, Bayern Münihi farklı geçti
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 00:17

THY EuroLeague’in 28’inci haftasında Anadolu Efes ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, rakibini 109-86 mağlup etti.

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Anadolu Efes, THY EuroLeague’in 28’inci haftasında evinde Almanya temsilcisi Bayern Münih’i 109-86 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes’te 28 sayıyla Shane Larkin oldu.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes THY EuroLeague’deki 12’nci galibiyetini elde ederken, Bayern Münih ise bu sezonki 16’ncı mağlubiyetini aldı.

‘EŞİTLİK BİR GÜNE SIĞMAZ’ KAMPANYASI YAPILDI

Anadolu Efes - Bayern Münih maçında Anadolu Efes Spor Kulübü ve Yanındayız Derneği iş birliğinde “eşitlik” dikkat çekildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Yanındayız Derneği iş birliğiyle #EşitlikBirGüneSığmaz kampanyası gerçekleştirildi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda pek çok bilgilendirici etkinlik yapılırken karşılaşmanın devre arasında ise Anadolu Efes ailesinin güçlü kadınları basketbol severler tarafından alkışlandı.

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#THY Euroleague#Anadolu Efes#BAYERN MÜNİH

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