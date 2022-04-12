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Real Madrid Chelsea'ye kaybetse de Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! (Real Madrid 2 - 3 Chelsea)

#Real Madrid#Chelsea
Real Madrid Chelseaye kaybetse de Şampiyonlar Liginde yarı finalde (Real Madrid 2 - 3 Chelsea)

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Chelsea'yi konuk etti. 5 golün atıldığı müthiş maçta Real Madrid, mağlup olsa da adını yarı finale yazdırdı.

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Chelsea'yi konuk etti.

İlk maçı sahasında 3-1 kaybeden Chelsea, Santiago Bernabeu'da oynanan rövanş mücadelesinde inanılmaz bir geri dönüş sergiledi ve skoru 3-0'a kadar getirdi ancak Real Madrid, uzatmalarda golü buldu ve maçı 3-2 kaybetse de yarı finale yükseldi.

Chelsea'nin gollerini 15. dakikada Mason Mount, 51. dakikada Rüdiger ve 75. dakikada Timo Werner kaydetti. Real Madrid 82. dakikada Rodrygo ve 96. dakikada Benzema'nın golleriyle yarı final biletini kaptı.

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