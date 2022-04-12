Bayern Münih'i eleyen Villarreal Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! (Bayern Münih 1 - 1 Villarreal)

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Villarreal, deplasmanda Bayern Münih'le karşılaştı.

İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Villarreal, deplasmandaki maçta yenik duruma düşmesine karşın son dakikalarda beraberliği yakaladı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak tarihi bir başarı elde etti.

Bayern Münih, 52. dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Villarreal bu gole, 88. dakikada Chukwueze ile yanıt vererek adını yarı finale yazdırdı.

Son 16 turunda Juventus'u eleyen İspanyol ekibi, çeyrek finalde Bayern Münih'i eleyerek tarihi bir başarıya imza attı.