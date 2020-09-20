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Haber Giriş: 20.09.2020 - 00:21 | Son Güncelleme:

Rayman’ın yaratıcısı Michel Ancel oyun sektöründen ayrılıyor

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Rayman’ın yaratıcısı Michel Ancel oyun sektöründen ayrılıyor
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Rayman ve Beyond Good & Evil gibi yapımların yaratıcısı Michel Ancel oyun sektöründen emekli olduğunu açıkladı.

Emekliliğini Instagramdan duyuran Ancel, Beyond Good & Evil 2 ve Wild projelerinin de kendi olmadan nasıl ilerleyeceğine de değindi.

Bundan sonra hayatını bir vahşi yaşam barınağı açmaya adayacağını söyledi. “Bugün benim için çok özel. 30 yılı aşkın bir sürenin ardından video oyunlarında çalışmayı bırakarak ikinci en büyük tutkuma odaklanma kararı aldım: Vahşi yaşam! Yeni projem gerçek dünyada yer alıyor ve eğitime, Doğayı seven inanlara ve vahşi hayvanlara açık bir vahşi yaşam barınağı üstüne.”

Bu haber Beyond Good & Evil 2 ve Wild projelerini takip eden oyuncuları tereddüte düşürse de Ancel, işlerin Ubisoft’ta yolunda gittiğini ve yakında güzel haberler alacaklarını söyledi.

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