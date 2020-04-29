MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRaul Meireles: ''Fenerbahçe'de zevk almıyordum''
GeriFutbol Raul Meireles: ''Fenerbahçe'de zevk almıyordum''
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Raul Meireles: ''Fenerbahçe'de zevk almıyordum''

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Raul Meireles: ''Fenerbahçe'de zevk almıyordum''
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Raul Meireles çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de 2012-2016 yılları arasında forma giyen eski futbolcu Raul Meireles, Porto’nun televizyon kanalına verdiği röportajda sarı lacivertli kulüpte geçirdiği sürede futboldan keyif almadığını dile getirdi.

“Fenerbahçe’deki son 2 yılımda artık aynı tutkuyu, aynı coşkuyu hissetmemeye başladım. Kalkıp idmana gitmek istemiyordum” ifadelerini kullanan Portekizli futbolcu şöyle devam etti: “Eşime futbolu bırakmayı düşündüğümü söylemeye başladım ve sonra da sakatlıklarım başladı, veda ettim.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle