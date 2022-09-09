Rapid Wien cephesinde Yusuf Demir açıklaması! Tepkiler sonrası konuştu, işte transferin perde arkası...

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Transferin son günlerinde adete şov yaparak 5 ismi birden takıma katan Galatasaray, Yusuf Demir'in transferini 6 milyon Euro olarak açıklarken kulübünden maliyete ilişkin açıklama geldi.

Yabancı transferinde açılışı Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois ile yapan, ardından Lucas Torreira ve Dries Mertens’i kadrosuna katan sarı kırmızılılar, dün gece Mauro İcardi’yi duyurduktan sonra Avrupa’dan dört transfer daha yaptı.

Geçen sezon yarım sezon Barcelona forması giyen Yusuf Demir'i sürpriz bir şekilde kadrosuna katan sarı kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini 6 milyon Euro olarak duyururken Avusturya ekibinden transfer hakkında açıklama geldi.

TEPKİLER SONRASI BASIN TOPLANTISI

Avusturya basınında yer alan haberlere göre; Rapid Wien taraftarları, bu satışa ciddi şekilde tepki gösterdi. Kulübün sportif direktörü Zoran Barisic, tepkiler sonrasında basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı.

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SÖZLEŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Galatasaray'ın ilk yazılı teklifi çarşamba gecesi yaptığını söyleyen Barisic, "İlk yazılı teklif Galatasaray'dan çarşamba gecesi geldi. Kabul ettik ve anlaştık. Demir'in sözleşmesinde bir çıkış maddesi olacaktı. Şimdi sabitlenen ücretle, başarı durumunda bonuslar ve olası bir yeniden satış ile Rapid'in sonunda daha fazla kazanma şansı çok yüksek. Barcelona'dan sonra Yusuf fiziksel ve zihinsel olarak kötü durumdaydı. Onun için sekiz ay harcadık. Ancak iki iyi maç oynasa da o seviyeye tam gelemedi. Gerçekten Galatasaray'a gitmek istediklerini de vurguladılar" açıklamasını yaptı.

BAŞKA TEKLİF GELMEDİ

Barisic sözlerini, "Yusuf Demir için başka bir resmi teklif gelmedi. Yalnızca kiralama seçenekleri oldu. Yusuf da ayrılmak istedi" ifadeleriyle tamamladı.

YUSUF DEMİR İÇİN 6 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'dan KAP'a oyuncunun transferine dair yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR Transfer bedeli ödenecektir.

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Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

YABANCI STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Galatasaraylı taraftarlar Yusuf Demir'in yabancı kuralındaki statüsünü merak ederken bu soru cevap buldu. Geçtiğimiz yılı Barcelona'da geçiren Yusuf Demir, 2015-16 sezonundan sonra Milli Takım tercihini yaptığı için yabancı statüsünde oynayacak.

O dönemden önce milli takım tercihini yapan diğer gurbetçi futbolcular, Türk pasaportları sayesinde Süper Lig'de yerli kategorisinde yer alıyordu.

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Yusuf Demir'in Galatasaray'ın yabancı sayısını etkilemesi ise beklenmiyor. TFF'nin bu sezon yürürlüğe koyduğu kurala göre; takımlar 14 yabancı oyuncunun üzerine üç 21 yaş ve altı genç oyuncuyu belli kriterleri doldurması halinde kadrosuna katabiliyor.

Yusuf Demir, 19 yaşında ve Avusturya'nın alt yaş gruplarında düzenli oynadığı için TFF'nin yabancı kuralına takılmayacak.

BARCELONA MACERASI KISA SÜRDÜ

Barcelona'nın sezon başında Rapid Viyana'dan kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir'in İspanya macerası kısa sürdü.

Yapılan anlaşmaya göre; Barcelona, Yusuf Demir'i bu sezon 10 maçta oynattığı takdirde 10 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi aktif hale gelecekti. Xavi, satın alma opsiyonunun devreye girmesini istemedi.

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Oyuncuyla yollar ayrıldı ve Yusuf kulübü Rapid Wien'e döndü.