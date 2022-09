Son Dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'dan flaş açıklamalar! "Bu kadar değişim beklemiyorduk, Erden Bey'le şakasını yapıyoruz..."

Haberin Devamı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna sarı kırmızılı takımın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Türkiye'nin en büyük, en başarılı kulübündeyim. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da büyük başarılara imza atmış bir kulüp Galatasaray. Tek hedef şampiyonluk demiştim ilk gün de. Geçen seneyi çok hatırlamak ve oyuncularıma hatırlatmak istemiyorum ama kötü bir sezon geride kaldı. Yeni sezon seçimle başladı. Dursun Başkanımız yönetimiyle göreve geldi, ben ve ekibim göreve geldik. Transferler... Kim gelecek, kim gidecek... İnanılmaz hızlı ve yoğun bir süreç geçti. Kamplar, hazırlıklar, transferler derken yoğun bir dönem geçirdik. Evimizdeki son maçta da geçen seneyi unutturan, ruhunu ortaya koyan bir takım ortaya çıktı. Erden bey hep bizimleydi, yoğun bir mesaimiz vardı. Cenk bey, Ayhan Akman, benim ekibim hep beraber çalıştık. 4 gündür tesisten çıkmadım. Genel olarak istediğimiz şekilde geçti. Hoca olarak mutluyum. Çalıştığım oyuncular, gelen oyuncular, yönetimimizin bakış açısı olarak mutlu ve motiveyim.

"BU KADAR DEĞİŞİM BEKLEMİYORDUK"

Bu kadar değişim beklemiyorduk aslında. Planlarımız arasında bu kadar değişim de yoktu. Kampa giderken oyuncuları görmek istiyordum. Bazısına az, bazısına çok süre verdik. Kiralık verdiğimiz oyuncular da Galatasaray'ın değeri. Mohamed, Morutan ve Cicaldau'nun değerlerini bulmalarını istedik. Onlarla birlikte değişim oldu. Çok önemli oyuncular da geldi. Son hafta büyük bir hareket oldu. Ayrılan Türk arkadaşlarımız oldu. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Geçirdiğimiz bu dönemde elerinden geleni yaptılar. Emre Kılınç ve Emre Akbaba bize gelip ayrılmak istediklerini, daha çok süre almak istediklerini söylediler. Benim isteğim kalıp forma savaşı vermeleriydi ama gidip daha çok oynamak istediler. Yoğun istekleri olunca biz de izin verdik. Çok önemli, çok kaliteli, çok potansiyelli oyuncular geldi. Gelen arkadaşlar da yavaş yavaş takıma girecek. Her oyuncunun alternatifi var. Biz de bunun meyvelerini zaman içinde toplayacağız.

"BAZEN GELİŞMELERİ BASIN MENSUPLARINDAN ÖĞRENİYORDUK"

Basın mensuplarının haklarını vermek lazım. İnanılmaz bir şekilde bazen bizden önce haberleri veriyorlardı. Biz bazen onlardan öğreniyorduk gelişmeleri. İşlerini çok iyi yaptıklarını gördük. Transfer döneminde bir şeyleri saklamak istiyorsunuz ama bir şekilde ortaya çıkıyor. Aynı oyuncuya başka takımlar da talip oluyor. Türkiye içerisinde de oldu bunlar. Genelde saklamak istiyoruz ama ortaya çıkanlar da oldu tabii.

"ICARDI VE MATA ÇOK İYİ OYUNCULAR"

Icardi ve Mata çok iyi oyuncular. Dünya futbolunda yer etmiş oyuncular. Buraya getirmeden önce her oyuncuya karakter analizi yapıyoruz. Her ülkede çok fazla tanıdığımız var. Eski hocalarından, eski takım arkadaşlarından bilgiler aldık. İkisi için de güzel şeyler duyduk. Onlara ilk sorum 'Fiziksel olarak nasılsınız?' oldu. Mata hiç çalışmadı, onun bir hazırlık süreci olacak. Icardi ilk kamplarda takımıyla beraberdi daha sonra ayrıldı. Özel programlarla hazırlanacaklar. 'İyi tatil yaptınız' diye takıldım ikisine de. Galatasaray gibi bir takımın her zaman 3 santrforu olması lazım. Ofansif anlamda diğer bölgelere de takviye yaptık. Yusuf Demir ve Rashica da bize hücumda kolaylık sağlayacak. Rotasyona katkı yapıp rekabeti arttıracak. Stopere de bir takviye yapmak istiyorduk. Daha genç ve ilerleyen yıllarda bize katkı yapabilecek Ross'u seçtik. Çok genç ama 3 senedir takımında oynayan bir oyuncuyu seçtik. Transferde hep %100 tutturamıyorsunuz, bazen olmayanlar oluyor ama çalışacağız. Her hafta oyuncuların üstüne koyduğunu görüyoruz. Sabra ihtiyaçları var. İç saha maçlarında özellikle bu sabır gerekiyor. Hoca da oyuncu da hata yapabiliyor. Taraftarlarımız iç saha maçlarında bize inanılmaz destek veriyor ama hata yaptıklarında da onlara yardımcı olurlarsa daha iyi olur. Daha sabırlı olmamız gerekiyor. Şampiyonluk yolunda bizim en büyük güvencemiz taraftarımız. Son maçta bizi 11'e 11 oynattılar. Bu birlikteliği inşallah çok daha iyi şekilde devam ettirirsek inandığımız şampiyonluk gelecektir.

"YENİ TRANSFERLERLE BOY ORTALAMAMIZ DÜŞÜK OLDU, ERDEN BEY'LE BAZEN BUNUN ŞAKASINI YAPIYORUZ"

Kısa boylu oyuncularla bizim dönemimizi hatırlatıyor takım. Yeni transferlerle boy ortalamamız düşük oldu. Başkanımız, Erden Bey ve ben bazen bunun şakasını yapıyoruz. Kalite olarak 2000'li yılları hatırlatıyor takım. Geçen haftaki maçtan bakınca da oyun olarak o yıllardaki isteği, hırsı bir yerde ortaya koyduk. O oyunu oynatabilmek de benim en büyük hayalim. Taraftarın gurur duyduğu, izlemekten zevk aldığı oyun... Top rakipteyken basan takımı ben de taraftarımız da çok ister. Bunun için çalışıyoruz.

"BİZİ EN ÇOK ZORLAYAN ŞEY 3 TÜRK KURALI, BUNDAN SONRA SORUMLULUK BENDE"

Kadronun önemli oyuncularla dolu olması hoca için güzel bir zorluk. Bizi en çok zorlayan şey 3 Türk kuralı. İlk 11, girenler, çıkanlar... Kulübede maç oynanırken bunu düşünmek çok zor. Bu tür değişiklikler olacak. Hazır olmamız gerekiyor. Son gelen oyunculardan sonra top bende, sorumluluk da bende. Erden beyle de bunu konuştuk. Bu niye oynamadı, şu niye girdi, bu niye çıktı gibi sorular olacaktır ama en iyi seçimi yapacağız. Zor kararlar olacak ama benim için ana konu kim hak ediyorsa o oynayacak. Puan kaybına hiç tahammülümüz yok. Bir an önce ilk 11'imizi oluşturacağız, girenleri belirleyeceğiz. Dünya Kupası'na kadarki dönemde en iyi şekilde oyuncularımızı hazırlayacağız. En iyi olan, Galatasaray'a en iyi hizmet eden formayı alacaktır.

"YUSUF YABANCI STATÜSÜNDE OLACAK"

Yusuf yabancı statüsünde olacak. Baktığınızda Türk bir oyuncu, Türkçe konuşan bir oyuncu, kendini Türk hisseden bir oyuncu ama belli bir yılda alınan kural sebebiyle yabancı statüde oynuyor. 14 yabancılı sistemde farklıydı, 3 Türk kuralında farklı şu anda. Sadece Yusuf için söylemiyorum, diğer oyuncular için de bu geçerli. Sahada 3 Türk oyuncu olması her zaman hesap gerektiren bir konu olacak. Hiç beklemediğiniz bir oyuncuyu bile çıkarken görebileceğiz.

"OĞLUM BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ, 'TAKIMIN UĞURUSUN, BÜTÜN MAÇLARA GEL' DİYORUM ONA"

Takımın kendine olan güveni yükseldi Gaziantep maçıyla. 11'e 10 oynadık, ligde ikinci sırada olan, önceki hafta Antalyaspor'a 5 gol atan bir takıma karşı oynadık. Kaliteli oyuncularla dolu bir takıma karşı girdiğimiz pozisyonlar, topla oynama, kaçan penaltı... 10 kişiyle birçok konuda haftanın en iyi takımı olduk. O maç bitti artık, oradan aldığımız güveni ileriye yansıtmak istiyoruz. Benim için olduğu kadar taraftar için de önemli bir maçtı. Devre arasında hiçbir şeyin değişmediğinin, tek hedefimizin kazanmak olduğunu söyledim, oyuncularım da aynı şekilde devam ettiler. Önemli bir galibiyetti. Öyle bir galibiyeti hemen taraftarla paylaşmak istiyorsunuz. O iletişim hemen kuruldu. Oğlum benim için çok değerli, önceki maça da gelmişti. Takımın uğurusun sen, bütün maçlara gel diyorum ona. Maçtan sonra o mutluluğu beraber yaşamak paha biçilemez bir şey. İnşallah sezon sonu da şampiyonluğu onlarla paylaşırız.

"HAKEMLER DE HERKES GİBİ HATA YAPACAKTIR AMA HATA YAPILIYORSA HERKESE YAPILMASI LAZIM"

Geçen seneden de hakem şikayetleri vardı. Yeni bir federasyon başkanı, yeni bir ortam, yeni yönetim kurulu... Galatasaray camiasından da isimler var orada. Beklentimiz daha iyi olması. Hakemleri de bazen anlıyoruz. Belki saha kenarında tepki veriyoruz ama hep iyi olmalarını istiyoruz. Net görülen şeyleri onlarında görmesini istiyoruz. Gaziantep maçında zaman geçirme konusu için çok tepki verdim. Büyük takımların sahasına gelen takımlarda bu çok oluyor. Pazartesi akşamı tek maç, insanlar bu maçı izliyor. Oyunun daha hızlı akması lazım. Hakem kararlarından mutlu değiliz şu ana kadar. VAR'a gidilmesi gereken pozisyonlarda gidilmedi, aleyhimize kararlar verildi. İnşallah bu maç hakemlerin de ders aldığı bir maç olur. Biz iki takım için de adil bir yönetim istiyoruz. Maça konsantre olsunlar, odaklansınlar. Biz camia olarak bu tür hataları istemiyoruz. Hiçkimse için olmasın. Hata olacaksa da VAR diye bir sistem var. İş artık çok kolaylaştı. Ana hataların çözüldüğü bir sistem var. Buna çareyi de TFF ve MHK bulacaktır. İnşallah yeni hakemler için içine girer. Hakemler hata yapacaktır, herkes gibi ama hata yapılıyorsa herkese yapılması lazım. Bir iki takım aleyhine hata yapılıyorsa burada problem var demektir.

"TOPUN BİZDE KALMASINI İSTİYORUZ, GOL SAYIMIZ ÇOK DÜŞÜK"

Forma adaleti çok önemli. Bunu maksimum şekilde kurmaya çalışacağız. Giren, çıkan, ilk 11... Kadro kalitesi daha da yükseldiği için işimiz zorlaştı. Antrenmandaki çift kale maçında bilr 7-8 kişi kenarda kalacak. Gol yememek için oynamıyoruz, gol atmak için oynuyoruz. Önde oynuyoruz, topun bizde kalmasını istiyoruz. En çok topa sahip olan takımlardan biriyiz, en çok şut atan takımlardan biriyiz ama gol sayımız şu anda düşük. Gol beklentimiz daha yüksek ama sonlandırmada sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah gelen haftalarda bunu çözeceğiz. Gol yememeye dönük bir düşüncemiz yok ama önde savunma yapıyoruz bu yüzden de tehlike yaşamıyoruz. Dominant bir oyunumuz olduğu için daha çok atıp daha az yediğimiz maçlar olacak. Kalemize gelen ilk şut gol oluyor bazen. Yeni oyuncularımızla beraber de ofansif anlamda kalitemiz daha da artacaktır.

"BEKNAZ YAPANCI STATÜSÜNDE OLDUĞU İÇİN BİZİMLE OYNAMA ŞANSI YOK"

Altyapıdan gelen birçok oyuncumuz bizimle. Emin ve Yunus gibi oyuncuların dışında Hamza bizimle, Mete bizimle. Kalecilerimiz var. Bizimle beraber antrenman yapıyorlar. Sayımız normale göre yüksek ama bu genç oyuncuların bizimle beraber antrenman yapmasını, toplantılara katılmasını özel olarak istiyorum. Dünya çapında oyuncular getirdik ama onların genç oyuncularımızla yaptıkları paylaşım da çok önemli. Oyuncunun yaşı yoktur, tecrübesi, yaşadıkları ve fiziksel durumu vardır. Bu durum altyapımızdan gelen oyuncularımız için çok önemli. Beknaz yabancı statüsünde kaldığı için bizimle oynama şansı şu anda yok ama diğer oyuncularımız hem antrenmana çıkacak hem de maç trafiği içerisinde süre alacaklar.

"MERTENS'İN SON MAÇTAKİ DAVRANIŞLARINI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Bir hoca saha içerisinde hep lider oyuncu arar. Bizim ulaşamadığımız yerler olur maç sırasında 45 bin kişi önünde. Saha içerisinde de hocalarınızın, yardımcılarınızın olması gerekir. Mertens'in son maçtaki davranışlarını çok önemsiyorum. Hata yapan arkadaşını taraftara alkışlattı, ona gidip konuştu. Bunlar hem taktiksel hem de psikolojik anlamda çok önemlidir. Ben açık bir teknik adamım. Oyuncularımızla sürekli paylaşım içindeyiz. Konuşan oyuncuların olması beni mutlu ediyor. Oliveira da Torreira da böyle. Muslera da aynı şekilde. Birçok oyuncunun bu davranışı var. Türk oyunculara da bunu söylüyorum. Yaşları ne olursa olsun saha içerisinde yaşı ortadan kaldırıp en iyi şekilde yardımcı olması gerekiyor.

"OYUNCULARLA İLETİŞİMİMİZ GENEL OLARAK OLDUKÇA İYİ"

Oyuncularıma jenerasyon olarak çok uzak değilim. Ne düşündüklerini, ne hissettiklerini anlayabiliyorum. Oyuncu hep durumu kollar aslında. Onlarla kuracağımız iletişim çok önemli. Hem sevgi hem saygı duyuyorum hepsine. Aynı sevgi ve saygıyı da onlardan görüyorum. Bu köprüyü sağlıklı kurduğunuzda iletişim daha iyi oluyor. Transfer dönemi bittiği için kadromuz netleşti artık. Her gelen oyuncuyu daha önce seyretmiş oluyoruz. Bu da vakit alıyordu. Bundan sonra takımla daha çok paylaşım yapabilecek vaktimiz olacak. Takım veya bireysel görüşmelerimiz oluyor. Onları dinlemek, arkadaş olmak, hoca olarak dokunuş yapmak çok önemli. Bazen oyuncu yoruluyor, söylemiyor. Açık olmaları gerekiyor. Bunu ne kadar aktarırlarsa o kadar önemli. Oyuncularımla genel olarak iletişimimiz oldukça iyi. Oynamayan oyuncuları hazır tutmak daha önemli. Oynamayınca mutsuz olabiliyor oyuncu. Mutsuz olmasa daha kötü. Bu konuları iletişimle çözüyoruz.

"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ SEÇİMİN GEÇ OLMASIYDI"

Transfer dönemindeki en büyük sıkıntımız seçimin geç olmasıydı. Teknik direktör de geç gelmiş oldu. Transfer dönemi çok iyi bitti ama sıkıntılar yaşadık. Şimdiden hem kışın, hem sonraki yazın, ilerleyen yılların çalışmalarını yapıyoruz scout ekibimizle. Galatasaray'ın geleceğini de şimdiden hazırlamak gerekiyor. Gelen oyuncular dışında çok da genç oyuncu var kadromuzda. 4-5 tane yaşlı oyuncumuz var ama 10-12 genç oyuncumuz var. Kiraya verdiğimiz genç ve kaliteli oyuncular var. Bir sonraki yıl için de önemli bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum.

"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN BİR TAKIM OLMAK İSTİYORSANIZ BUNU NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KOYMANIZ GEREKİYOR"

Okan-Emre-Suat üçlüsüne Torreira ve Mertens uyuyor. Topu kapma hırsları benziyor. Mertens top rakibe geçtiği an inanılmaz bir reaksiyon veriyor. Yunus ve Kerem de böyle. Birçok oyuncumuz bu konuya aday. Oyun felsefesi olarak top rakibe geçtiği anda baskıyla geri almayı benimsemeye çalışıyoruz. Şampiyonluğa oynayan bir takım olmak istiyorsanız bunu net bir şekilde ortaya koymanız gerekiyor.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Cumhuriyetimizin 100. yılında hedefimiz şampiyonluk. Uzun bir maraton. Sakatlıklar olacak, kayıplar olacak. Yoğun maç takvimi olacak, deplasman serilerimiz olacak. İnşallah uzun vadede çok daha güçlü bir takım olacağız. Kısa vadede de 10 kişiyle bile iyi bir takıma karşı iyi oynadık. Hedefimiz 2023 Mayısında şampiyon olmak.