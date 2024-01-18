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Rangers'tan Galatasaray'a kötü haber! Rıdvan Yılmaz...

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#Transfer#Galatasaray#Rıdvan Yılmaz
Rangerstan Galatasaraya kötü haber Rıdvan Yılmaz...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 07:00

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Rıdvan Yılmaz için Rangers cephesinden açıklama geldi.

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Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, adı Galatasaray ile anılan Rıdvan Yılmaz’ın durumunu ancak reddedemeyecekleri bir teklif gelmesi durumunda değerlendirebileceklerini söyledi.

Kopenhag ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunan Clement şu an Rıdvan ya da diğer oyuncular için böyle bir öneri almadıklarını belirtirken şu değerlendirmeleri yaptı:

Rıdvan burada ve ilk 11'de başladı. Neler olacağını göreceğiz. Sol bekte iki oyuncum var. Barisic ve hakkında birçok söylenti olan Rıdvan. 3 kulvarda yarışıyoruz ve 3 kulvarı tek bir sol bekle geçiremem.

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Bu sezon Rangers'ta 14 resmi maçta şans bulan Rıdvan 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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#Transfer#Galatasaray#Rıdvan Yılmaz

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