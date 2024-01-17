Premier Lig'de bir kez daha VAR kayıtları açıklandı! Howard Webb: Penaltı olmalıydı...

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İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında, 23 Aralık günü oynanan Liverpool - Arsenal maçında tartışmalı bir pozisyon yaşanmıştı.

1-1 biten maçın 20. dakikasında, Arsenal 1-0 öndeyken gelişen Liverpool atağında Salah'ın dokunduğu top Odegaard'a çarpmış ve ev sahibi ekip penaltı beklemişti.

Maçın hakemi Chris Kavanagh'a VAR'dan izleme tavsiyesi gelmeyince oyun devam etmişti.

Günlerce gündemi meşgul eden bu pozisyonun VAR kayıtları açıklandı.

Yayınlanan kayıtlarda orta hakem Chris Kavanagh'ın itiraza gelen oyunculara 'Hayır. Eli yerde, eli yerde' demesiyle başlıyor. Daha sonra VAR hakemi David Coote devreye girerek 'Evet. Bakıyoruz' diyor.

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Odegaard'ın yere düşerken kolunu yere doğru uzattığı ve topu kesme veya vücut büyütmeye yönelik bir durumunun olmadığınıa kanaat getiren VAR hakemi Coote ve AVAR Lee Betts, incelemenin tamamlandığını orta hakem Kavanagh'a iletiyor. 'Ben de senin gördüğün gibi görüyorum. Sana katılıyorum. İnceleme bitti'

HOWARD WEBB: PENALTI OLMALIYDI

Premier Lig Hakem Kurulu Başkanı Howard Webb, kayıtların açıklandığı programda pozisyonla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Orta hakem burada Odegaard'ın kayıp kolunu dengesini sağlamak için yere doğru uzattığını düşünüyor. Evet kayıyor ama aynı zamanda yere doğru giden kolunu vücuduna doğru da çekiyor. Bu anda da top kolun temas ediyor. VAR da aynı şeye baktı. Odegaard kolunu kendine doğru çekerek vücudunu küçültüyor, burası önemli ama aynı zamanda bu hareketiyle kendisine büyük avantaj sağlıyor. Hakemler burada doğru çıkarımı yapamamış. Pozisyon penaltı olmalıydı."

BU SEZON AÇIKLANAN DİĞER VAR KAYITLARI

NEWCASTLE UNITED - ARSENAL MAÇI

Newcastle United'ın Arsenal'ı 1-0 mağlup ettiği maçta Anthony Gordon'ın attığı golde Arsenal cephesi topun dışarıdan çevrildiğini ve kale sahasındaki pozisyonda Joelinton'un Gabriel'e faul yaptığını iddia etmişti.

VAR incelemesinde iki pozisyona da devam kararı çıkmış ve gol kararı değişmemişti.

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ARTETA'DAN SERT ELEŞTİRİ: UTANIYORUM

Arsenal menajeri Mikel Arteta, maçın ardından hakem Stuart Attwell'i ve VAR hakemlerini sert sözlerle eleştirmişti.

Dünyanın en iyisi olduğunu söylediğimiz Premier Lig'de bu yaşananlar utanç verici. 20 yıldır bu ülkede yaşıyorum ve şu an utanıyorum. Bu bir rezalet ve riske atılacak çok şey var. Burada her hafta inanılmaz şeyler yapmaya ve en üst seviyede olmaya çalışıyoruz. Yeterince iyi olmadığımızda ellerimi kaldırıp sorumluluğu alıyorum. Sonuç, bu ligin ihtiyaç duyduğu seviyeye ve bu ligdeki rekabete hiç yakın değil. Bu durumun bir parçası olmaktan utanıyorum.

FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI

Aynı gün oynanan ve Manchester United'ın Fulham'ı 1-0 mağlup ettiği maçta ise Scott McTominay'in attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

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Maçı uzatmalarda bulduğu golle 1-0 kazanan United cephesi de bu karara tepki göstermişti.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Premier Lig Hakem Kurulu, tartışılan bu iki pozisyonun VAR kayıtlarını paylaştı.

Hakem Kurulu Başkanı Howard Webb, ligin yayıncı kuruluşlarında çıktığı programda VAR kayıtlarıyla ilgili konuştu.

TOTTENHAM - LIVERPOOL MAÇINDAN DERS ALINDI

Premier Lig'de geçen ay oynanan Tottenham - Liverpool maçında VAR skandalı yaşanmıştı. VAR, Liverpool'un bulduğu golde ofsayt olmadığını tespit etmesine rağmen saha içi kararın gol iptali olduğunu unutup kararı onaylayarak golün geçerlilik kazanmamasına sebep olmuştu.

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Son yayınlanan iki kayıtta da orta hakemlerle VAR hakemlerinin saha içi kararını defalarca teyit etmeleri dikkat çekti.

NEWCASTLE UNITED - ARSENAL POZİSYONU: ELİMİZDE KARARI DEĞİŞTİRECEK KANIT YOK

Newcastle United'ın Arsenal'ı tek golle mağlup ettiği maçtaki golde ilk incelenen topun auta çıkıp çıkmadığı oldu. Köşe gönderine yakın noktadan oluşan pozisyon, çizgi kamerasının görüş açısı dışında olduğu için ofsayt kamerasından bakılmış ve topun izdüşümünün çizgiyi terk edip etmediği net olarak görülemediği için saha içi karar doğru kabul edilmiş.

Ardından kale sahasında Joelinton'un Gabriel ile hava topu mücadelesinde faul olup olmadığı ve topu indirdiği sırada Anthony Gordon'ın ofsaytta olup olmadığına bakılıyor.

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Joelinton - Gabriel pozisyonu için VAR hakemi: 'Joelinton'un elleri Gabriel'in sırtında ancak faul gerektirecek bir hareket olduğunu düşünmüyorum.' diyor.

Joelinton'un topla son temasında Gordon'ın ofsayt konumuna bakarken ise yine 'açı' yetersizliği çektiklerini belirterek 'Elimizde kararı değiştirecek net bir kanıt yok, saha içi kararın doğru olduğunu düşünüyoruz.' diyorlar.

HOWARD WEBB: VAR'IN UYGULAMASI DOĞRU

Premier Lig Hakem Kurulu Başkanı Howard Webb, VAR kayıtlarının açıklandığı programda uygulama ve kararlarla ilgili şunları söyledi:

Newcastle United - Arsenal maçında VAR uygulaması doğru. VAR, pozisyonu izleyip kararı değiştirecek bir kanıt bulamıyor. Bu tür sıra dışı pozisyonlar yaşanabilir. Joelinton ile Gabriel arasındaki pozisyon faul olabilir, faul olmalı ama bu sübjektif bir karar ve görüldüğü üzere hakemler de faul olup olmadığına dair net bir şey söylemiyor. Daha iyi olmak için çalışmaya devam ediyoruz.

FULHAM - MANCHESTER UNITED POZİSYONU: GARNACHO DEĞİL MAGUIRE OFSAYTTA

Fulham - Manchester United maçındaki pozisyonda ise serbest vuruş kullanıldığı sırada arka direkte topu indiren Garnacho'nun ofsaytta olmadığı ancak Maguire'ın hem topa hamlesinin olduğu hem de savunma oyuncusuna müdahale ettiği için onun topla oynamasına engel olduğu gerekçesiyle ofsaytta olduğunu söyleyip 'öznel karar' olacağı için hakeme izleme tavsiyesinde bulunuluyor.

Pozisyonu ileyen hakem de VAR'ın kararını onaylayıp golü iptal ediyor.