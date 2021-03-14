Rafael van der Vaart'tan yıllar sonra Mesut Özil itirafı!

Spor Arena Dış Haber | Futbolu bıraktıktan sonra Hollanda'da yorumculuk yapan Rafael van der Vaart, yıllar sonra Mesut Özil hakkında itiraflarda bulundu.

İngiliz basınına konuşan Hollandalı eski futbolcu, Real Madrid'den ayrılığının Mesut Özil yüzünden olduğunu belirtti.

''MESUT GELİYOR, GİTSEN DAHA İYİ OLUR''

Rafael van der Vaart, ''Real Madrid'de oynarken bir gün yanıma Jose Mourinho geldi. 'Rafael, Mesut'u alıyorum, senin gitmen daha iyi olur. Yedek kalmak için fazla iyisin' dedi. Mesut Özil'in gelmesi nedeniyle Real Madrid'den ayrıldım. Ayrılığım için Mourinho'ya kızmıyorum. Aksine ona teşekkür ediyorum. Bana karşı çok açık konuştu'' sözlerini kullandı.

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