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GeriTenis Rafael Nadal, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi
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Tenis
Haber Giriş: 09.06.2021 - 21:28 | Son Güncelleme:

Rafael Nadal, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

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Rafael Nadal, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rafael Nadal yarı finale yükseldi.

Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Nadal, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Arjantinli Diego Schwartzman'ı 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-1 mağlup etti.

Nadal, 2 saat 45 dakika süren karşılaşmanın sonunda Fransa Açık'ta 14. kez yarı finale yükselmiş oldu.

Rafael Nadal, Fransa Açıkta yarı finale yükseldi

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