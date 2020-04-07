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Futbol
Haber Giriş: 07.04.2020 - 00:10,Son Güncelleme:/

Radamel Falcao sınırlarını zorladı!

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Radamel Falcao sınırlarını zorladı!
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Süper Lig'e verilen aradan sonra evinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sınırlarını zorluyor.

Tüm dünyada etkili olan corona virüs nedeniyle futbola ara verilirken oyuncular formda kalabilmek için çalışmalarına evlerinde devam ediyor.

Evinde çalışmalarını sürdüren Galatasaraylı yıldız Falcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alkış topladı.

Golcü yıldız paylaştığı videoda 45 saniyede 106 mekik çekerek ne kadar zinde olduğunu gösterdi.

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