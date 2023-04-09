Rachid Ghezzal'dan galibiyet sözleri: "Hocamız risk aldı"

Haberin Devamı

Beşiktaşlı oyuncular Rachid Ghezzal ve Onur Bulut, Giresunspor galibiyeti sonrası konuştu.

Günden güne daha iyi olmaya çalıştığını kaydeden Onur Bulut, "İnşallah daha iyi olacağız. Tam henüz istediğim oyunu oynamadım şu ana kadar. Fena değil ama çok daha iyi olabilirim. Bunu göstermiştim zaten. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda tam istediğim performansa gelir ve herkesi daha çok mutlu ederim. Her maça çıktığımız zaman kazanmak için çıkıyor, öyle oynamaya çalışıyoruz. Hem takım olarak hem bireysel olarak herkes performansını artırıyor. Böyle olunca seri yakalıyoruz." dedi.

"BİZİ YENMEK ZOR, KOLAY DEĞİL"

Rachid Ghezzal ise "Geçen haftaki harika Fenerbahçe galibiyetinden sonra aynı şekilde devam etmek istiyorduk. Maçın kolay olmayacağını biliyorduk. İyi başlamak istemiştik. Golü yedik ne yazık ki. Reaksiyon gösterdik sonrasında. Aboubakar devam ediyor gollerine. Cenk Tosun'u kaybettik. Ben de bugün 1 asistle skor katkısı verdim. Sezon sonuna kadar herkesin desteğine de ihtiyacımız olacak. Ofansif bir kadroyla çıkma noktasında hocamız bir risk aldık ama biz performansımızı gösterdikten sonra hiçbir sorun olmaz. Top kayıplarından sonra savunmaya doğru çekilince hiç sorun olmadı. Her şeyi birlikte yaptıktan sonra bizi yenmek zor, kolay değil. Haftaya Trabzonspor maçı var. Kimin oynayacağı bilinmez. Bizim için kritik maç. Kim oynar, kim sonradan girer bunu bilemeyiz ama sahada olan herkesin yüzde 200'üyle fark yaratmaya çalışacağı kesin." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı