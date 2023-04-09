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Beşiktaş-Giresunspor maçına Vincent Aboubakar damgası! Seriye bağladı, golden sonraki sevinç...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Aboubakar#Süper Lig
Beşiktaş-Giresunspor maçına Vincent Aboubakar damgası Seriye bağladı, golden sonraki sevinç...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 21:48

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş-Giresunspor maçına Vincent Aboubakar'ın performansı damga vurdu.

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Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 28. hafta maçında en çok konuşulan isim Aboubakar oldu.

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DERBİ KADROSUNDAN 2 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş, Giresunspor karşısında son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11’ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Tayyip Talha Sanuç ve Gedson Fernandes’in yerine Roman Saiss ve Nathan Redmond'a görev verdi.

Siyah-beyazlılar, Giresunspor karşısına; Mert Günok, Onur Bulut, Roman Saiss, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Ghezzal, Salih Uçan, Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar 11'i ile çıktı.

CENK TOSUN DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlılarda müsabakaya 11’de başlayan Cenk Tosun, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası kasığında yaşadığı problem nedeniyle kendini yere bırakan Cenk’e ilk müdahaleyi saha içinde Beşiktaş sağlık ekibi yaptı. Ancak 31 yaşındaki santrfor, maça devam edemedi ve yerini 35. dakikada Gedson Fernandes’e bıraktı.

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ABOUBAKAR İMDADA YETİŞTİ

Cenk Tosun kenara geldiği dakikalarda Beşiktaş 1-0 yenik durumdaydı. Ancak Aboubakar sahneye çıktı ve 39. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi. İlk yarının son anlarında ise bir kez daha ağları havalandıran Aboubakar, maça damga vuran isim oldu.

GOLDEN SONRA DİKKAT ÇEKEN SEVİNÇ

Aboubakar kaydettiği ikinci golün ardından Giresunsporlu Alexis Perez'in karşısına geçip bir süre gözlerine baktı. Sonrasında iki takımın oyuncuları da araya girdi.

Beşiktaş-Giresunspor maçına Vincent Aboubakar damgası Seriye bağladı, golden sonraki sevinç...

3 YIL SONRA BAŞARDI

Kamerunlu yıldız, Kasım 2020'deki Fenerbahçe maçının ardından ikinci kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında iki golü Giresunspor filelerine gönderdi.

5 MAÇTIR BOŞ GEÇMİYOR

Aboubakar, son 5 lig maçının tamamında ağları havalandırdı ve süreçte 6 gol atarken 1 de asist yaptı.

İşte Aboubakar'ın son 5 maçta gol attığı rakipler;

Giresunspor
Fenerbahçe(d)
İstanbulspor
Başakşehir(d)
Ankaragücü

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BİRBİRİMİZE YARDIM EDİYORUZ

Maç sonu açıklamalarda bulunan Vincent Aboubakar, şu ifadeleri kullandı:

Takım arkadaşlarım gerçekten çok iyi. Kollektif olarak oynuyor, savaşıyor, karakter gösteriyor, birbirimize yardım ediyor ve bu birlikteliğin sonucunda maçları kazanıyoruz. Trabzonspor büyük bir takım. Onlarla oynanacak her maç zor olur. 8 finalimiz var. Her maçta yüzde 100 takım ruhunu göstereceğiz.

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#Beşiktaş#Aboubakar#Süper Lig

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