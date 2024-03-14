Quincy Promes tutuklandı! Uyuşturucu kaçakçılığı...

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Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, uyuşturucu kaçakçılığına suç ortaklığı yapmaktan suçlu bulunmuş ve geçtiğimiz ay Amsterdam Bölge Mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mahkeme kararının verilmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu, gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.
Hollandalı savcıların talebi üzerine Promes, Dubai’de tutuklandı.
Quincy Promes’in, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Hollanda hükümetine teslim edilmesi bekleniyor.