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Quincy Promes tutuklandı! Uyuşturucu kaçakçılığı...

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#Spartak Moskova#Quincy Promes#Dubai
Quincy Promes tutuklandı Uyuşturucu kaçakçılığı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 14:55

Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Spartak Moskova forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, Dubai’de tutuklandı.

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Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova forması giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, uyuşturucu kaçakçılığına suç ortaklığı yapmaktan suçlu bulunmuş ve geçtiğimiz ay Amsterdam Bölge Mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme kararının verilmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan 32 yaşındaki Hollandalı oyuncu, gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

Hollandalı savcıların talebi üzerine Promes, Dubai’de tutuklandı.

Quincy Promes’in, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Hollanda hükümetine teslim edilmesi bekleniyor.

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#Spartak Moskova#Quincy Promes#Dubai

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