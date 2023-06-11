PSG'nin yıldızı Neymar için 200 milyon Euro'luk teklif!

Güncelleme Tarihi:
Paris Saint Germain, bu yıl da Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamazken kulüple önemli ayrılıklar yaşanıyor.
Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sona eren Lionel Messi, ABD'nin yolunu tutarken sözleşmesi sona eren Sergio Ramos da takımdan ayrıldı.
CBS Sports'un haberine göre; Neymar'ın kadrosuna katmak isteyen Suudi ekibi Al-Hilal, oyuncunun transferi için Paris'te.
DUDAK UÇAKLATAN RAKAM
Lionel Messi'yi transfer etmek isteyen ancak Inter Miami'ye kaptıran Al-Hilal'in Neymar transferi için kesenin ağzını açtığı belirtildi.
Neymar'ı kadrosuna katmak isteyen Al-Hilal'in oyuncuya yıllık 200 milyon Euro'luk sözleşme teklif ettiği kaydedildi.
2025'TE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu Al-Hilal, sözleşmesi 2025'te biten Neymar için PSG'ye 40 milyon sterlinlik bonservis bedeli teklif edeceği öne sürüldü.