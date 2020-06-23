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GeriFutbol PSG'li 3 futbolcu daha önce koronavirüse yakalanmış!
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 23.06.2020 - 22:45,Son Güncelleme:

PSG'li 3 futbolcu daha önce koronavirüse yakalanmış!

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PSG'li 3 futbolcu daha önce koronavirüse yakalanmış!
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 3 futbolcunun daha önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testleri sonucunda 3 futbolcu ve bir teknik ekip üyesinin önceden virüsü taşıdığı saptandı.

Karantina sürecinde Kovid-19 semptomları gösteren ve şu anda hastalığı taşımayan bu isimlerin antrenmanlara devam edeceği belirtildi.

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonu sonlandırılırken, Ligue 1 lideri PSG şampiyon ilan edilmişti.

 

PSGli 3 futbolcu daha önce koronavirüse yakalanmış

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