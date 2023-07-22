PSG'de Kylian Mbappe satış listesinde! Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'den görülmemiş teklif...

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Paris Saint-Germain'de bir kez daha Kylian Mbappe krizi yaşanıyor.

Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği Fransız yıldız, sözleşmesini uzatmaya yanaşmadı.

1 MİLYAR EUROYU REDDEDİNCE...

PSG, geçtiğimiz günlerde Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için 1 milyar Euro değerinde 10 yıllık sözleşme teklif etti. Ancak Mbappe ikna olmadı ve kontratını yenilemedi.

KAMPA GÖTÜRÜLMEDİ, SATIŞ LİSTESİNDE

Ligue 1 ekibi, sözleşme konusunda yanıt vermeyen Kylian Mbappe'yi kadro dışı bıraktı.

Kylian Mbappe'nin, Japonya'da yapılacak kamp kadrosuna alınmadığı kaydedildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mbappe'yi satış listesine koydu ve gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

MBAPPE, REAL MADRID'İ İSTİYOR AMA...

Yıldız futbolcunun; Real Madrid forması giymek istediği ancak La Liga ekibinin de oyuncuyu sezon sonunda bonservis ödemeden kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.

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SUUDİ ARABİSTAN DEVREDE

Bu sezon futbola ciddi şekilde yatırım yapan Suudi Arabistan'da hükümetin, Mbappe’nin yeni sezonda ülkerinde futbol oynamasını istediği belirtildi.

Foot Mercato'da yer alan haberde "SUUDİ ARABİSTAN Devleti, Kylian Mbappe'nin Al Hilal'e transfer olmasını istiyor. Hükümet, Kylian Mbappe için daha önce görülmemiş bir teklif hazırlıyor." ifadeleri kullanıldı.

JORGE JESUS ÇALIŞTIRIYOR

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un başına geçtiği Al Hilal, bu transfer döneminde Ruben Neves, Milinkovic-Savic ve Kalidou Koulibaly gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.