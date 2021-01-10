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GeriFutbol PSG, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı
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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2021 - 01:40 | Son Güncelleme:

PSG, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı

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PSG, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı
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Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 19. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Brest'i 3-0 yendi.

Ligue 1'in 19. haftasında PSG, Brest'i konuk etti.

PSG'nin gollerini 16. dakikada Moise Kean, 81. dakikada Mauro Icardi ve 83. dakikada Pablo Sarabia kaydetti.

Karşılaşmayı 3-0 üstün tamamlayan PSG, puanını 39'a yükselterek, lider Olympique Lyon'un 1 puan gerisinde 2. sırada kaldı. Brest ise 26 puanla 11. sıraya geriledi.

PSG, yeni göreve gelen teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı.

PSG, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı

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