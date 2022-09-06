Canlı: PSG - Juventus maçı

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PSG ile Juventus, Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Maçta ikinci yarı oynanıyor

PSG 2-1 Juventus

Gol: 5 ve 22' Kylian Mbappe, 54' McKennie

İLK 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes, Verratti, Vitinha, Messi, Neymar, Mbappe.

Juventus: Perin, Danilo, Bonucci, Bremer, Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic, Milik, Vlahovic.

Fransa takımlarıyla oynadığı son 10 Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Juventus, tek mağlubiyetini son dış saha karşılaşmasında Lyon'dan aldı. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11'inci kez boy göstermeye hazırlanan PSG, 2004/05'ten bu yana katıldığı 10 grup aşamasının tamamında üst tura yükseldi. Juventus, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği 22 sezonun sadece birinde çıktığı ilk maçı kaybetti.

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Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 30 iç saha maçının sadece birini kaybeden PSG, tek mağlubiyetini Ekim 2020'de Manchester United'dan aldı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 17 maçın 15'ini kazanan Juventus, Ekim 2020'de sahasında Barcelona'ya ve Kasım 2021'de deplasmanda Chelsea'ye mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi tarihinde görev yaptığı hiçbir grupta elenmeyen teknik direktörler arasında Massimiliano Allegri'den daha fazla grupta görev yapan tek isim Pep Guardiola. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son dört maçta da gol atan Kylian Mbappe, turnuva kariyerinde ilk kez üst üste beş karşılaşmada fileleri havalandırmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk 11 çıktığı 69 maçta 72 gol atan Lionel Messi, geçen sezonki beş golünü de bu aşamadaki iç saha karşılaşmalarında kaydetti.

Angel Di Maria, bu karşılaşmada PSG filelerini havalandırması halinde Juventus formasıyla çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en yaşlı oyuncu olacak.

PSG JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG - Juventus maçı saat 22:00'da başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.