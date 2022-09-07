Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid galibiyetle başladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon E, F, G ve H Grubu'nda oynanan 8 mücadele ile başladı. Günün en dikkat çeken karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Parc Des Princes'de Juventus'u konuk etti. Fransız ekibi, 5 ve 22'nci dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı goller ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Juventus, 53'üncü dakikada Weston McKennie'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca PSG, sahadan 2-1 galip ayrılarak grup aşamasına 3 puanla başladı.

GÜNÜN SÜRPRİZİ DINAMO ZAGREP'TEN

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Dinamo Zagrep sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 13'üncü dakikada Mislav Orsic'in attığı gol ile 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda kalesini gole kapatan Hırvat ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılarak grup aşamasına galibiyetle başladı.

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SON ŞAMPİYON KAZANARAK BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyon olma başarısı gösteren Real Madrid, F Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya ekibi Celtic'e konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İspanyol ekibi, 56'ncı dakikada Vinicius Junior, 60'ıncı dakikada Luka Modric ve 77'nci dakikada Eden Hazard'ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

E GRUBU

Dinamo Zagreb - Chelsea: 1-0

Salzburg - Milan: 1-1

F GRUBU

RB Leipzig - Shakhtar Donetsk: 1-4

Celtic - Real Madrid: 0-3

G GRUBU

Borussia Dortmund - FC Kopenhag: 3-0

Sevilla - Manchester City: 0-4

H GRUBU

Paris Saint-Germain - Juventus: 2-1

Benfica - Maccabi Haifa: 2-0