Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid galibiyetle başladı

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Real Madrid#PSG
Şampiyonlar Liginde son şampiyon Real Madrid galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 00:05

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Günün dikkat çeken maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sahasında İtalya temsilcisi Juventus'u 2-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Real Madrid ise Celtic'i 3-0 yendi.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon E, F, G ve H Grubu'nda oynanan 8 mücadele ile başladı. Günün en dikkat çeken karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Parc Des Princes'de Juventus'u konuk etti. Fransız ekibi, 5 ve 22'nci dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı goller ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Juventus, 53'üncü dakikada Weston McKennie'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca PSG, sahadan 2-1 galip ayrılarak grup aşamasına 3 puanla başladı.

GÜNÜN SÜRPRİZİ DINAMO ZAGREP'TEN

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Dinamo Zagrep sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 13'üncü dakikada Mislav Orsic'in attığı gol ile 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda kalesini gole kapatan Hırvat ekibi, sahadan 1-0 galip ayrılarak grup aşamasına galibiyetle başladı.

Haberin Devamı

SON ŞAMPİYON KAZANARAK BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyon olma başarısı gösteren Real Madrid, F Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya ekibi Celtic'e konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İspanyol ekibi, 56'ncı dakikada Vinicius Junior, 60'ıncı dakikada Luka Modric ve 77'nci dakikada Eden Hazard'ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

E GRUBU

Dinamo Zagreb - Chelsea: 1-0

Salzburg - Milan: 1-1

F GRUBU

RB Leipzig - Shakhtar Donetsk: 1-4

Celtic - Real Madrid: 0-3

G GRUBU

Borussia Dortmund - FC Kopenhag: 3-0

Sevilla - Manchester City: 0-4

H GRUBU

Paris Saint-Germain - Juventus: 2-1

Benfica - Maccabi Haifa: 2-0

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Real Madrid#PSG

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel