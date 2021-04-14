PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den Neymar ve Mbappe açıklaması

Spor Arena Dış Haber - PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, Bayern zaferinin yanı sıra isimleri transfer haberlerinde geçen Neymar ve Mbappe ile ilgili de konuştu.

İşte Nasser Al-Khelaifi'nin açıklamaları:

Takımımız büyük bir iş başardı. Teknik direktörümüz ve oyuncularımızın yaptığı şeyden ötürü gururluyum. Yarı finale yükselmeyi hak ettik. Gruplarda Manchester United'ı, elemelerde de Barcelona ve Bayern Münih'i geçtik. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için hırsımız ve umudumuz her gün yukarı çıkıyor.

"Neymar uzun yıllar bizimle kalacak"

Transfer haberleri çok çıkıyor. Neymar ve Mbappe'nin ayrılmak için bir sebepleri yok. Neymar'ın uzun yıllar PSG'De kalacağını düşünüyorum. Kontratları için çalışıyoruz. Büyük turnuvalarda şampiyon olmak için her şeye sahibiz. Bu kulübe, Şampiyonlar Ligi gibi büyük kupaları kazanmak için büyük yatırımlar yaptık.

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