PSG-Bayern Münih maçında skandal karar! Hakem Orsato PSG'yi golden etti

Spor Arena Dış Haber - UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında PSG ile Bayern Münih karşılaşırken, karşılaşmaya İtalyan hakem Daniele Orsato'nun verdiği karar damga vurdu.

Mücadelede dakikalar 32'yi gösterirken PSG atağa çıkmaya hazırlandı. Kendi yarı sahasında topla buluşan Angel Di Maria, Bayern savunmasının arkasına sarkan ve Bayern kalecisi Neuer ile karşı karşıya kalacak olan Kylian Mbappe'ye müthiş bir pas verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Kararın ardından PSG oyuncuları, hakem oyunu devam ettirmediği için uzun süre itiraz ederken oyun Bayern Münih'in serbest vuruşuyla devam etti.

PSG MUTLAK GOLDEN OLDU

Yayıncı kuruluş, hakemin kararı sonrası topun ayaktan çıktığı anı ekranlarına getirirken Mbappe'nin ofsaytta olmadığı görüldü. Böylece Fransız ekibi mutlak bir golden oldu.

VAR SONRASI KURAL DEĞİŞMİŞTİ

Video Asistan Hakem sisteminin uygulanmaya başladığı tarihten bu yana FIFA, ofsayt kuralında değişikliğe gitmiş ve bir futbolcu ofsaytta olsa dahi pozisyon sonuçlanacak duruma gelmeden oyunun durdurulmamasına hükmetmişti. Maçın hakemi Orsato, yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdığı anda oyunu durdurarak PSG oyuncuları ile teknik heyetinin tepkisini çekti.

Hakemin verdiği karara rağmen baskılı oyununu sürdüren ev sahibi ekip, Neymar'la yakaladığı iki farklı pozisyonda direği geçemedi. Konuk Bayern Münih ise 40. dakikada Maxim Choupo-Moting ile 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARIDA BENZER POZİSYONDA OFSAYT KARARI

Mücadelenin ikinci yarısında ise ilk yarıda yaşanan pozisyona benzer bir pozisyon yaşandı.

78. dakikada Mbappe, orta saha çizgisine yakın bir noktadan yine savunma arkasına sarktı ve bir anda kaleci Neuer ile karşı karşıya kalarak topu ağlara gönderdi ancak hakem Orsato, pozisyon sonuçlandıktan sonra yardımcısının kaldırdığı bayrağa uyarak ofsayt kararı verdi.

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