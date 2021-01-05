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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 19:20 | Son Güncelleme:

Premier Lig'de rekor koronavirüs artışı: 40 pozitif vaka

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Premier Lig'de rekor koronavirüs artışı: 40 pozitif vaka
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İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 40 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık-3 Ocak tarihlerinde oyuncu ve teknik ekibe uygulanan iki bin 295 test sonucunda 40 pozitif vaka tespit edildi.

Vaka sayısında önceki haftanın iki katından daha fazla artış yaşandığı vurgulanan açıklamada, bunun rekor olduğu da belirtildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.

Premier Ligde rekor koronavirüs artışı: 40 pozitif vaka

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