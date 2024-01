Premier Lig ekibi Brentford, neden Yunus Emre Konak'ı seçti? Fenerbahçe ve Beşiktaş detayı... Sivasspor Futbol Gelişim Direktörü Murat Dizdar anlattı

Haberin Devamı

Sivasspor Futbol Akademi’de yetişen ve sezon başında ilk kez A takımla oynamaya başlayan 18 yaşındaki futbolcu Yunus Emre Konak, Süper Lig’de 17 maçta gösterdiği başarılı performansla İngiltere Premier Lig ekibi Brentford’un yolunu tuttu. Sivasspor Futbol Gelişim Direktörü Murat Dizdar, genç yıldız adayının Sivas’tan İngiltere’ye uzanan başarılı serüveni ve Türk futbolundaki özkaynak sistemiyle ilgili düşüncelerini aktardı.



“YUNUS EMRE, PANDEMİ DÖNÜŞÜ TAKIMA İNANILMAZ BİR FİZİKLE GELDİ”



2017 yılında Sivasspor’da ‘Futbol Gelişim Direktörü’ olarak göreve başladınız. Öğrenciniz Yunus Emre Konak, 1 sene sonra 1955 Batman Altyapısından Sivasspor altyapısına katıldı. Yunus Emre’yi keşfettiğiniz ve altyapıya kazandırdığınız süreci anlatır mısınız?

Yunus Emre, oyuncu izleme ekibimiz tarafından TÜFAD’ın Antalya’da düzenlediği U12 turnuvasında tespit edildi ve kulübümüze kazandırıldı. Göreve başladığımızda antrenör arkadaşlarımızla birlikte bölge şehirlerinde etkili bir scouting sistemi kurduk. 12-13-14 yaş oyuncularını yatılı olarak getirecek şekilde şartları oluşturabildiğimiz için piyasanın alıcısı konumundaydık. Bu avantajı değerlendirdik ve birçok doğal yetenekli küçük çocuğu Sivas’a getirdik. Yunus da bu yeteneklerden birisiydi. Yunus, 2018 yılında on numara pozisyonunda oynuyordu ve zayıf, kısa boylu bir çocuktu. Pandemi sürecinde 14 ay gibi bir süre tesislerimizi kullanamadık ve Yunus Emre memleketinde bireysel olarak çalışma durumunda kaldı. Pandemi dönüşünde boyu inanılmaz uzamış, fiziği gayet güzel şekillenmiş olarak geldi ve bizleri mutlu etti. Bundan sonraki süreçte oyun içi pozisyonu da 6 numaraya evrildi.

“FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ NABIZ YOKLAMIŞTI AMA ÇOK NET DEĞİLLERDİ””



Yunus Emre’nin transfer sürecinde neler yaşandı? Yunus Emre’nin Süper Lig ekipleriyle de ismi anılıyordu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın, sezon başında Yunus Emre dahil birkaç oyuncuyu transfer etmek için paket teklif gibi çok net olmayan girişimleri olmuştu, nabız yoklamışlardı yani. Devre arasında transfer süreci çok hızlı gelişti. Onlar bence sezon sonunu beklediler, hamle yapmadılar ve bir anda kontraya yakalandılar. Transfer sürecini, kulüp Sportif Direktörümüz Oray Baykal yürüttü ve güzel bir şekilde sonuçlandırdı. O dönem bildiğim kadarıyla Rennes ve Nantes’in de ilgisi vardı.



“YUNUS EMRE, SAVAŞÇI OLARAK DÜNYAYA GELMİŞ”



Yunus Emre Konak’ın teknik özellikleri ve potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz?

Artık oyun, orta sahada Yunus Emre tarzı oyunculara evriliyor. Bu sebeple Brentford bu yatırımı yaptı. Küçük yaşta ellerine geçmiş cevher niteliğinde fiziki kaliteye sahip, isabetli pas oranı yüksek, sakin futbol oynayan bir oyuncu var. İşçiliklerini hep birlikte göreceğiz, takip edeceğiz. Yunus için savaşçı olarak dünyaya gelmiş, 12 yaşından bugüne kadar sanki bir bilgisayar oyununda yaşıyor ve her yıl önünde yeni bölüm açılıyor diyebiliriz. Şimdi çok zorlu bir aşamada ancak olgunluğu ile üstesinden gelecektir.

“TÜRK ÇOCUKLARI NELER YAPABİLECEKLERİNİ İSPAT EDİYORLAR, ŞİMDİ DE SEMİH KILIÇSOY BUNU YAPIYOR”



Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Salih Uçan gibi oyuncuların da gelişiminde rol oynamıştınız. Türk gençlerindeki potansiyeli değerlendirir misiniz?

Yıllarca eski evlatları anlattık. Anlatacak yeni bir hikayemiz olsun diye antrenör arkadaşlarımızla, personelimizle birlikte çok emek verdik. Şimdi yenileri konuşmak ve keyfini çıkarmak istiyorum. Oynatınca, arkasında durunca, birkaç hatasında üzerine basıp birkaç başarısında omuzlarımıza almadıkça, Türk çocukları neler yapacaklarını sürekli ispat ediyorlar. Servet Hoca, üretimimizin finalinde yaptığı destek ile 17 maçta nereye gelinebileceğini gösterdi. Şimdi de Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy benzerini yapıyor. Çoğu kulüpte oynatılmayan değerler var, çok üzülüyorum. Çocuklar; çok zor şartlardan geliyorlar, hocalarımız büyük emek veriyorlar, saygıyı hak ediyorlar. Çocuklarımızın performansını değerlendirirken biraz pembe gözlüklerle bakarsak, hatalarını dillendirmek yerine artılarına odaklanıp, ilgilenip geliştirmeye çalışırsak ve hazır oyuncu beklemezsek, ülkedeki potansiyel performansa dönüşecektir.



“KULÜPLER, MAKUL DÜZEYDE BİR ÖZKAYNAK MODELİ OLUŞTURMALI”



Sivasspor altyapısının sizin yönetiminizde 5 yıl önce başlattığı akademi projesinin meyveleri ortaya çıkıyor. Kulüplere tavsiyeleriniz nelerdir?

Kendi kulüp kültürlerine, bütçelerine göre makul düzeyde bir özkaynak modeli oluşturmalarını ve doğru olduğuna inandıkları liyakatli insanlarla istikrarlı bir şekilde çalışmalarını tavsiye ederim. Kulüplerin, Ajax ve Altınordu modelini incelememelerini öneririm. Çünkü bu iki modeli inceleyen kulüpler, ‘bu iş çok zor’ diyerek yatırımdan vazgeçiyor.



“TFF, 6-14 YAŞ ARASI FUTBOLU YAPISAL SORUNLARLA BOĞUŞAN AMATÖR FUTBOL DÜNYASINA BIRAKMAKTAN VAZGEÇMELİ”



Özkaynak sistemiyle kulüplerimize örnek olan, TFF 2.Lig’de mücadele eden Altınordu’da son yıllarda durgunluk yaşanıyor. Altınordu’nun projesi, Türk futbolundaki yetkililer tarafından yeterince desteklenmiyor mu? Sizce sistemdeki sorun nedir?

Buca; doğduğum ve taraftarı olduğum yer, Altınordu ise; yuvam. Her daim başarılı olmalarını isterim. İçeride olmadığım için sistem hakkında yorum yapmam hoş olmaz. Kadrolarına hakimim, potansiyeli yüksek oyuncular var. Son zamanlarda biraz erken yaşta satışlar gerçekleşti belki de ondan çok gündem olmadılar. (Kaleci Onuralp Çevikkan gibi) Türk futbolundaki yetkililer ve uygulamalar konusuna girip, değiştiremeyeceğim bir konuda konuşup, kimseyi de kırmak istemiyorum. TFF’den beklentim; hocalarımızın eğitimlerine destek vermeleri, kursları ucuzlatmaları, kurslarda herkese değil hak edene belge vermeleri, 6-14 yaş arası futbolu yapısal sorunlar yaşayan amatör futbol dünyasının eline bırakmaktan vazgeçmeleri, akademi liglerinde çok ve verimli maç ortamını sağlayabilmeleridir.



“İYİ JENERASYONLARIMIZ GELİYOR. MONTELLA, BU JENERASYONLARDAN VERİM ALABİLECEK HOCA”



Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, A Milli Takımımızla yapacakları maçtan önce toplantıda, “Yeni oyuncu üretmek çok zor. Biz 3,5 milyonluk bir ülkeyiz, siz 80 milyon nüfusa sahipsiniz. Sizde daha kolay yeni oyuncu çıkabilir fakat 3,5 milyonluk ülkede her an kaliteli oyuncu çıkması biraz daha zor. Takıma dahil ettiğimiz iki stoperimiz var. Onların yaşları genç. İzlediğimiz genç oyuncular da var. Bu doğrultuda takımımızı yavaş yavaş yenileyeceğiz. Bursa 3 milyonluk bir şehir biz ülke olarak 3,5 milyonuz. Biz Dünya Kupası'nda 3'üncü olduk. Nasıl olduğumuzu siz kendinize sorun” demişti. Bu eleştiriyi ‘kapasite var ama değerlendirilmiyor’ şeklinde okuyabilir miyiz? Bu noktada Montella’dan beklentileriniz nelerdir?

‘Kapasite var ama değerlendirilmiyor’ konusunda haklı ancak kendilerini örnek göstermesi doğru değil. Hırvatistan’ı örnek gösterebilmesi için üst üste aynı başarıları sağlar hale gelmeleri gerekiyor. Bizim temelde futbol kültürümüzle ilgili ciddi sıkıntılarımız var, bu temel üzerine ne inşa etsek sıkıntı yaşıyoruz. Bu çok derin bir konu. İyi jenerasyonlarımız geliyor. Montella’nın, bu jenerasyonları tecrübelilerle harmanlayıp, verim alabilecek bir hoca olduğuna inanıyorum. Bizim insanımıza dokunmanız şart, başka türlü Türk oyuncusundan gerçek verimi alamazsınız. Kısa sürede Montella’nın da bu dokunuşlarına şahit olduk, Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diliyorum.

