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Sivasspor'dan Premier Lig'e! Brentford, Yunus Emre Konak transferini açıkladı

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#Transfer#Yunus Emre Konak#Brentford
Sivasspordan Premier Lige Brentford, Yunus Emre Konak transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 20:10

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, Sivasspor'dan 18 yaşındaki futbolcu Yunus Emre Konak'ı transfer ettiğini açıkladı. Sivasspor'dan da konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

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İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, Sivasspor'un genç futbolcusu Yunus Emre Konak'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

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Sivasspor'un transferle ilgili açıklaması şu şekilde:

Yunus Emre Konak Brentford'a Transfer Oldu

Sivasspor Futbol Akademi'de yetişerek a takımımıza yükselen genç futbolcumuz Yunus Emre Konak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.

12 yaşında futbol akademimize adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen ve bu sezon ise a takımımıza yükselen 18 yaşındaki sporcumuz Yunus Emre Konak'ın transferi için Brentford ile anlaşamaya varıldı.

Hayallerinin peşinde koşan, alt takımlarımızda forma giyen onlarca genç sporcumuza örnek olan Yunus Emre Konak'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Yunus Emre'nin gelişimine katkı sağlayan Sivasspor Futbol Akademi antrenörlerimize ve a takımımızda ilk kez forma şansı vererek Türk futboluna kazandıran eski teknik direktörümüz Servet Çetin'e teşekkür ederiz.

Yolun açık olsun Yunus Emre.

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#Transfer#Yunus Emre Konak#Brentford

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