Premier Lig devi Manchester United, Sacha Boey'in peşinde! "Galatasaray ile görüşmeler tıkandı"

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Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de performansıyla takımın en başarılı isimlerinden olurken şimdiden transfer piyasasının en gözde oyuncularından oldu.

Galatasaray; Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Tete, Tonguy Ndombele, Davinson Sanchez gibi birçok yıldızı takıma katarken sarı kırmızılı takımdan en dikkat çeken isimlerin başında Sacha Boey geliyor.

OKAN BURUK'UN DEĞİŞMEZ İSMİ OLDU

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un bu sezon en çok güvendiği oyuncu, kaleci Fernando Muslera dışında Sacha Boey oldu.

TÜM MAÇLARDA GÖREV ALDI

Fransız yıldız Sacha Boey, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi elemeleri, gruplar ve Süper Lig olmak üzere 20 maçın tamamında 90 dakika görev aldı.

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Bu maçlarda ortaya koyduğu performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çeken 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunun ilk dönemi zorlu oldu.

BONSERVİS DEĞERİNİ KATLADI

Fatih Terim döneminde 1 milyon 150 bin Euro’ya Rennes’den transfer edilen Boey ilk yıl beklentileri karşılaşamazken sakatlıklar hoca değişikliği ile sıkıntılı geçen sezonda sadece 19 resmi maçta forma giydi.

İkinci sezonunda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk yaşayan ve başarıda büyük pay sahibi olan Sacha Boey, geldiğinde 2.5 milyon Euro olan değerini 17 milyon Euro’ya çıkardı.

G.SARAY YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTİYOR

Arsenal ve Manchester United gibi dev kulüplerin kadrosuna katmak istediği Sacha Boey ile sözleşme uzatmak isteyen sarı kırmızılılar, serbest kalma maddesi içeren yeni bir mukavele imzalamak istiyor.

FRANSIZLARDAN ÇARPICI İDDİA

Galatasaraylı yöneticiler, Sacha Boey'e yeni bir teklif sunarken Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi.

RMC Sport'un haberine göre Manchester United'ın Sacha Boey'e ilgisinden sonra Fransız oyuncu ile Galatasaray arasındaki görüşmeler şimdilik tıkandı.

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Fransız futbolcu geçen hafta maç sonu yaptığı röportajda "Bugün Sacha Boey iyiyse Galatasaray sayesinde" açıklamasını yapmıştı.

Sarı kırmızılılarda geçen sezon Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu Galatasaray'da 72 maçta 3 gol, 4 asist katkısı yaptı.