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Ancelotti müjdeyi verdi: Arda Güler, Real Madrid - Rayo Vallecano maçının kadrosunda olacak

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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti
Ancelotti müjdeyi verdi: Arda Güler, Real Madrid - Rayo Vallecano maçının kadrosunda olacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 14:53

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yarın oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda olacak. Carlo Ancelotti basın toplantısında açıkladı.

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Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olduktan sonra sezon başı ABD'deki hazırlık kampında dizinden sakatlanan Arda Güler ameliyat olmuş ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara başlayan Arda Güler bu kez arka adalesinden sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay süren bir tedavi sürecine başlamıştı.

Tedavi sürecini tamamlayan ve bir süredir takımla birlikte idmanlara çıkan Arda Güler için müjdeli haber geldi.

Henüz Real Madrid formasıyla maça çıkamayan Arda Güler, yarınki Rayo Vallecano maçının kadrosunda olacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda ile ilgili yaptığı açıklamada; "Arda Güler iyileşti, yarın maç kadrosunda olacak. Kendini bulması için süre almaya ihtiyacı var. Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, 10 numarada veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." dedi.

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Daha sonra Real Madrid'den yapılan kadro açıklamasında Arda Güler, yarınki maçın kadrosunda yer aldı.

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı yarın 23:00'da başlayacak.

Ancelotti müjdeyi verdi: Arda Güler, Real Madrid - Rayo Vallecano maçının kadrosunda olacak

 
 
 
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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti

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