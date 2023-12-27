Potadaki derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı farklı geçti

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Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17’nci hafta maçında deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 103-83 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-lacivertlilerde 30 sayıyla McBride oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde yoluna 16’da 16 ile devam ederken, Galatasaray ise 6’ncı mağlubiyetini aldı.

SALON: Ahmet Cömert Spor

HAKEMLER: Kerem Baki, Yücel Çilingir, Fatma Öztürk

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Smith 13, Hines-Allen 23, Yağmur Kübra Taşar 2, Sude Yılmaz 9, Meltem Yıldızhan 10, Hartley 16, Vanloo 10, Büşra Akbaş

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sevgi Uzun 9, McBride 30, Howard 12, Şerife Alperi Onar 7, Meesseman 23, Anderson 14, Tilbe Şenyürek 8, Duygu Özen, İdil Saçalır

1’İNCİ PERİYOT: 16-26

DEVRE: 38-44

3’ÜNCÜ PERİYOT: 55-75