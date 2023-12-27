×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Potadaki derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı farklı geçti

Güncelleme Tarihi:

#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray
Potadaki derbide Fenerbahçe, Galatasarayı farklı geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 22:14

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktöring'i 103-83 mağlup etti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17’nci hafta maçında deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 103-83 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-lacivertlilerde 30 sayıyla McBride oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde yoluna 16’da 16 ile devam ederken, Galatasaray ise 6’ncı mağlubiyetini aldı.

SALON: Ahmet Cömert Spor

HAKEMLER: Kerem Baki, Yücel Çilingir, Fatma Öztürk

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Smith 13, Hines-Allen 23, Yağmur Kübra Taşar 2, Sude Yılmaz 9, Meltem Yıldızhan 10, Hartley 16, Vanloo 10, Büşra Akbaş

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sevgi Uzun 9, McBride 30, Howard 12, Şerife Alperi Onar 7, Meesseman 23, Anderson 14, Tilbe Şenyürek 8, Duygu Özen, İdil Saçalır

1’İNCİ PERİYOT: 16-26

DEVRE: 38-44

3’ÜNCÜ PERİYOT: 55-75

Haberle ilgili daha fazlası:
#ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!