Potada derbi heyecanı... Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri ve maç önü notları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mehmetçiğimizin yeni yardımcısı diyerek duyurdu... Envantere girdi'Mehmetçiğimizin yeni yardımcısı' diyerek duyurdu... Envantere girdi!#İsmail Demir
Dünya bunu konuşuyor: Zoomdan personeli kovan şirket...Dünya bunu konuşuyor: Zoom'dan personeli kovan şirket...#Better.Com
Farke sonrası büyük sürpriz Okan Buruk, Bilic ve görüşme...Farke sonrası büyük sürpriz! Okan Buruk, Bilic ve görüşme...#Beşiktaş
Sosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştirSosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
Şentoptan erken seçim açıklaması: Mantığı yok, gereksiz buluyorumŞentop'tan 'erken seçim' açıklaması: Mantığı yok, gereksiz buluyorum#TBMM Başkanı
Ankarada korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar varAnkara'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var#ANKARA
Kripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktıkKripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktık#Kripto Para
Koronavirüs yüzünden üç kez ölümden döndü 36 gün sonra duygulandıran anKoronavirüs yüzünden üç kez ölümden döndü! 36 gün sonra duygulandıran an#Koronavirüs
Asgari ücret psikolojisiAsgari ücret psikolojisi#Asgari Ücret
İstanbulda kritik buluşma Gözler 13.30a çevrildiİstanbul'da kritik buluşma! Gözler 13.30'a çevrildi#Nureddin Nebati
İlkay Gündoğandan çok konuşulan evlilik teklifiİlkay Gündoğan'dan çok konuşulan evlilik teklifi!#İlkay Gündoğan
Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar'Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar!#Hülya Avşar
Bir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneriBir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneri#Seyahat
Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafıKate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı#Kate Middleton
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Potada derbi heyecanı... Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri ve maç önü notları

#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe
Potada derbi heyecanı... Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi İşte canlı yayın bilgileri ve maç önü notları

Pota da derbi haftası heyecanı Türk sporunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanıyor. ING Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray NEF ile Fenerbahçe Beko’nun karşı karşıya geleceği mücadele için geri sayım başladı. Artık gözler maç saatinde. Peki Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda şifreli mi? İşte detaylar

Haberin Devamı

Galatasaray son olarak Şampiyonlar Ligi’nde PAOK’u 87-75 yenerek grubundan lider olarak son 16’ya turlamayı başarmıştı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 11 maçta 7 galibiyet, 4 yenilgi ile yoluna devam eden Galatasaray Nef; son olarak Pınar Karşıyaka ile mücadele etti. Deplasmanda oynanan mücadeleyi 73-67 kaybeden sarı-kırmızılılar derbide moral bulmak istiyor.

Fenerbahçe Beko, son resmi karşılaşmasına Turkish Airlines EuroLeague’de çıktı. 9 Aralık Perşembe günü Zenit St. Petersburg’a konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 80-86 yenerek 14. hafta sonunda beşinci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 32 sayı, 5 ribaund ile 35 verimlilik puanına ulaşırken, Nando De Colo da 18 sayı, 8 asist ile 28 verimlilik puanı üretti.

GALATASARAY FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

ING Basketbol Süper Ligi’nde 12. hafta Türk sporunun dev rekabetine sahne oluyor. Galatasaray NEF ile Fenerbahçe Beko, 11 Aralık Cumartesi 20.15’te Tivibu Spor 2 ekranlarında karşı karşıya gelecekler.

Haberin Devamı

HAFTANIN PROGRAMI

Basketbol Süper Ligi’nde 12. hafta; 11 Aralık Cumartesi, 11.00’de Darüşşafaka - Semt 77 Yalovaspor mücadelesi ile açılıyor. Ardından 15.30’da Türk Telekom Spor, Beşiktaş Icrypex’i ağırlıyor. 18.00’de ise Anadolu Efes, HDI Afyon Belediyesi’ne konuk oluyor. Gün, 20.15’te Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko arasındaki dev maçla kapanıyor. Tüm mücadeleler Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanıyor.

12 Aralık Pazar günü yapılacak 4 karşılaşmayla hafta tamamlanacak. 13.00’te Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor ile, 15.30’da Aliağa Petkim Spor, Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak. 18.00’de Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i ağırlıyor. 20.15’te ise Pınar Karşıyaka’nın Tofaş’a konuk olacağı mücadele ile 12. hafta sona eriyor. Bu karşılaşmalarının tamamı dijital platformdan yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derbi#Galatasaray#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat