Potada derbi heyecanı... Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri ve maç önü notları

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Galatasaray son olarak Şampiyonlar Ligi’nde PAOK’u 87-75 yenerek grubundan lider olarak son 16’ya turlamayı başarmıştı.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 11 maçta 7 galibiyet, 4 yenilgi ile yoluna devam eden Galatasaray Nef; son olarak Pınar Karşıyaka ile mücadele etti. Deplasmanda oynanan mücadeleyi 73-67 kaybeden sarı-kırmızılılar derbide moral bulmak istiyor.

Fenerbahçe Beko, son resmi karşılaşmasına Turkish Airlines EuroLeague’de çıktı. 9 Aralık Perşembe günü Zenit St. Petersburg’a konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 80-86 yenerek 14. hafta sonunda beşinci galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 32 sayı, 5 ribaund ile 35 verimlilik puanına ulaşırken, Nando De Colo da 18 sayı, 8 asist ile 28 verimlilik puanı üretti.

GALATASARAY FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

ING Basketbol Süper Ligi’nde 12. hafta Türk sporunun dev rekabetine sahne oluyor. Galatasaray NEF ile Fenerbahçe Beko, 11 Aralık Cumartesi 20.15’te Tivibu Spor 2 ekranlarında karşı karşıya gelecekler.

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HAFTANIN PROGRAMI

Basketbol Süper Ligi’nde 12. hafta; 11 Aralık Cumartesi, 11.00’de Darüşşafaka - Semt 77 Yalovaspor mücadelesi ile açılıyor. Ardından 15.30’da Türk Telekom Spor, Beşiktaş Icrypex’i ağırlıyor. 18.00’de ise Anadolu Efes, HDI Afyon Belediyesi’ne konuk oluyor. Gün, 20.15’te Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko arasındaki dev maçla kapanıyor. Tüm mücadeleler Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanıyor.

12 Aralık Pazar günü yapılacak 4 karşılaşmayla hafta tamamlanacak. 13.00’te Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor ile, 15.30’da Aliağa Petkim Spor, Gaziantep Basketbol ile karşılaşacak. 18.00’de Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i ağırlıyor. 20.15’te ise Pınar Karşıyaka’nın Tofaş’a konuk olacağı mücadele ile 12. hafta sona eriyor. Bu karşılaşmalarının tamamı dijital platformdan yayınlanacak.