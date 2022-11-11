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Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Ronaldo tarihe geçecek, Pepe...

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#Dünya Kupası#Ronaldo#Portekiz
Portekizin Dünya Kupası kadrosu belli oldu Ronaldo tarihe geçecek, Pepe...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 08:39

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda mücadele edecek olan Portekiz'in kadrosu açıklandı. Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira veya Fenerbahçeli Miguel Crespo'yu kadroya dahil etmeyen teknik direktör Fernando Santos'un 39 yaşındaki Pepe tercihi de dikkat çekti.

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20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Uruguay, Gana ve Güney Kore ile mücadele edecek olan Portekiz'in kadrosu açıklandı.

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RONALDO 5. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Manchester United'da kariyerinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan ve kulüpte sorunlar yaşayan Cristiano Ronaldo beklenildiği üzere kadroda yer aldı. 37 yaşındaki yıldız futbolcu 5. Dünya Kupası'na gitmeye hazırlanıyor. Cristiano Ronaldo böylece Antonio Carbajal (Meksika), Lothar Matthaus (Almanya), Gianluigi Buffon (İtalya) ve Rafael Marquez’den (Meksika) sonra Dünya Kupası’nda beşinci kez oynayacak isimler arasına adını yazdırarak tarihe geçecek.

39'LUK PEPE KADRODA

Teknik direktör Fernando Santos'un 39 yaşındaki stoper Pepe'yi kadroya alması da dikkat çekti. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen deneyimli stoper diz sakatlığı sebebiyle bir süredir Porto'daki formasından uzak kalıyordu.

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OLIVEIRA VE CRESPO YOK

Portekiz'in Dünya Kupası kadrosunda Galatasaraylı Sergio Oliveira ve Fenerbahçeli Miguel Crespo yer almadı.

Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers FC), Rui Patrício (AS Roma)

Savunma: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), PEPE (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (SL Benfica), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund;

Orta saha: Joao Palhinha (Fulham FC), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Mário (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers FC), Otavio Monteiro (FC Porto), Vitinha (PSG), William Carvalho (Real Betis)

Forvet: Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano RONALDO (Manchester United), Gonçalo Ramos (SL Benfica), Joao Félix (Atlético Madrid), Rafael Leao (AC Milan), Ricardo Horta (SC Braga).

Portekizin Dünya Kupası kadrosu belli oldu Ronaldo tarihe geçecek, Pepe...

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#Dünya Kupası#Ronaldo#Portekiz

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