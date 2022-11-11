Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Diego Rossi'ye davet yok

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20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Portekiz, Güney Kore ve Gana ile mücadele edecek olan Uruguay'ın kadrosu belli oldu.

Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonspor'dan Maxi Gomez'in dahil edildiği kadroya Fenerbahçeli Diego Rossi alınmadı.

Turnuvanın grup etabında ilk maçını 24 Kasım'da Güney Kore ile oynayacak Uruguay, ikinci maçında Portekiz'le karşılaşacak ve Gana karşılaşmasının ardından grup maçlarını tamamlayacak.

Uruguay'ın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Sebastián Sosa



Savunma: Ronald Araújo, Martín Cáceres, Sebastián Coates, José María Giménez, Diego Godín, Mathías Olivera, José Luis Rodríguez, Guillermo Varela, Matías Viña



Orta Saha: Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Agustín Canobbio, Nicolás de la Cruz, Facundo Pellistri, Lucas Torreira, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Matías Vecino



Forvet: Edinson Cavani, Maximiliano Gómez, Darwin Núñez, Luis Suárez, Facundo Torres

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