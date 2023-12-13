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Portekiz'den Türk hakemlere davet

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#Halil Umut Meler#TFF#Portekiz
Portekizden Türk hakemlere davet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 22:15

Ankaragücü - Rizespor maçının ardından Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası Portekiz Futbol Federasyonu Hakem Komitesi'nden Türk hakemlere davet geldi.

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Portekiz Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Jose Fontelas Gomes, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası Türk hakemlere görev vermeye hazır olduklarını ve TFF'ye konuyla ilgili davet mektubu yolladıklarını söyledi.

TFF'nin ligleri 19 Aralık'ta başlatma kararından önce yayınlanan açıklamada Jose Fontelas Gomes şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de lig maçlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını göz önünde bulundurarak, Türk hakemlerini desteklemek ve ritimlerinin korunmasını garanti altına almak amacıyla ligimizde hakemlik yapmak üzere uluslararası Türk hakemlere görev vermeye hazırız. Hakemliği güçlendirmekve korumak için hep birlikte çalışmalı, herkes için güvenli ve adil bir ortamı teşvik etmeliyiz. Adil rekabet için hayati bir rol oynayan hakemlerin dürüstlüğü ve güvenliği bu şekilde tehlikeye atıldığında hepimiz endişe duymalıyız.

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#Halil Umut Meler#TFF#Portekiz

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