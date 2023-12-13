Halil Umut Meler'i yerde tekmeleyen iki şahsın ifadeleri ortaya çıktı

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MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından sahaya girerek MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'yla birlikte hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve ardından tutuklanan iki şüphelinin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.

"TEKME SALLADIM AMA VURDUĞUMUN FARKINDA DEĞİLİM"

Şüpheli Y.Ş., hakem Meler’e vurup vurmadığının farkında olmadığını söyleyerek, “Hakeme bir tekme salladım. Fakat vurduğumun farkında değilim. Hakemin kararları hatalı olduğu için maçtan sonra sahaya girdim. Bir arbede meydana geldi. Arbedenin içerisinde tekme salladım. Pişmanım” ifadelerine yer verdi.

"HAKEME NASIL VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Diğer şüpheli K.Ç. ise hakimlik sorgusunda, “Olmaması gereken bir şeydi. Maçın atmosferi ile böyle bir olay meydana geldi. Olup bitenin farkında bile değilim. Hakeme nasıl vurduğumu da hatırlamıyorum. Pişmanım” dedi.

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ANKARAGÜCÜ: KULÜP PERSONELİ DEĞİLLER

Ankaragücü Kulünü, PFDK'ya sevk edilen iki şahısla ilgili bir açıklama yaptı.

"Rizespor maçı sonrasında yaşanan olaylar sonunda PFDK sevklerinde adı geçen Ş.Y.Ş ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli olarak giriş yapmıştır. Konuyla ilgili oluşan yanlış algının düzeltilmesi amacıyla TFF kurullarına gerekli başvurular yapılacaktır.

FARUK KOCA'NIN İFADESİ: TOKAT ATTIM, KIRIĞA SEBEP OLMAZ

Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca ise ifadesinde şunları söylemişti: Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim.