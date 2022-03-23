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Portekiz-Türkiye maçı öncesi Fatih Terim umutlu konuştu! 'Daha büyük bir rekabet içerisinde...'

#Fatih Terim#Türkiye#Portekiz
Portekiz-Türkiye maçı öncesi Fatih Terim umutlu konuştu Daha büyük bir rekabet içerisinde...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Futbol Takımı Portekiz'le karşılaşacak. Mücadeleyi değerlendiren millilerin eski teknik direktörü Fatih Terim, umutlu konuştu.

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Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Portekiz'in Record Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu ve Portekiz-Türkiye maçını değerlendirdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;

"Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Büyük turnuvalardaki performansımıza bakınca, hep orada olmayı hak eden bir takıma sahip olduk. EURO 2000, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'deki performanslarımız hala herkes tarafından hatırlanıyor. Özel bir takımımız ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum oyuncular da var."

"Milli takımdaki çocuklarımız, daha büyük bir rekabet içerisinde kendilerini ispat etmeyi hak ediyorlar."

"BÜYÜK BİR COŞKUYLA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEYECEĞİM"

"Portekiz'in play-off'lara dramatik bir şekilde düştükten sonra burada olmasından ötürü üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Dürüst olmak gerekirse, Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın Dünya Kupası'nın bazı maçlarından bile daha kaliteli olacağını düşünüyorum. Bir teknik direktör olarak bu maçı bir uzman gözüyle izleyeceğim ama elbette büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim!"

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"Pizzi çok deneyimli bir oyuncu ve üst düzey oyuncu kumaşı var. Benfica'da önemli işler yaptı. Şu anda Türkiye'ye transfer oldu ve gelir gelmez kalitesini göstermeye başladı."

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"Benfica'da çok fazla kaliteli oyuncu var. Her zaman Avrupa'nın büyük liglerinde oynayan ve Benfica'dan giden oyuncular görebiliyoruz. Benfica'da severek takip ettiğim çok yetenekli gençler var. Benfica'dan Türkiye'ye gelen oyuncuların da hemen adapte olup iyi performans gösterdiğini görüyoruz."

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#Fatih Terim#Türkiye#Portekiz

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