Polonya'dan Szymanski için flaş transfer iddiası! 'Fenerbahçe yeni sözleşme istiyor, sezon sonunda...'

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Yaz transfer döneminde önemli transferler yapan Fenerbahçe'de performansıyla göze en çok çarpan isim Sebastian Szymanski oldu. 9.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer edilen Szymanski, sezona 16'da 16 ile açan Fenerbahçe'de 8 gol ve 4 asistlik harika bir performans yakaladı.

MİLLİ TAKIMDA DA YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, Polonya Milli Takımı'nın Faroe Adaları'nı deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçı da boş geçmedi ve golünü attı.

"BU KADAR İYİ BAŞLANGIÇ BEKLEMİYORDUM"

Polonya Futbol Federasyonu'nun resmi sitesine konuşan Szymanski, Fenerbahçe'ye gelişi ve Sarı-lacivertli takımdaki performansıyla ilgili şunları söyledi:

Yeni koşullara kolay adapte oluyorum, ancak Fenerbahçe'de bu kadar iyi bir başlangıç beklemiyordum. Performansımın bu kadar yüksek olacağını. Kendime inanmadığımdan değil, çünkü inanıyorum. Fenerbahçe'de kendimi çok iyi oynadım ve sezon başından bu yana neredeyse tüm gol pozisyonlarından faydalandım. Verimliliğimi artırdım, bu yüzden rakamlarım çok iyi görünüyor. Bundan dolayı mutluyum ve sıkı çalışmaya devam ediyorum.

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FENERBAHÇE TERCİHİNİN SEBEPLERİ

Menajerimden çok yardım alıyorum ama kendim de çok fazla analiz yapıyorum. Belirli bir takımın maçlarını izliyorum, bu kulüpte daha fazla mı yoksa daha az mı oynayacağımı düşünüyorum. Zorluklardan korkmuyorum. Herhangi bir takımın kadrosunda er ya da geç yer alabilecek yeteneklere ve karaktere sahip olduğumu biliyorum. Öte yandan, bir oyuncu her zaman hemen oynayabileceği bir kulüp arar. Danışmanlarım ve benim bugüne kadar yaptığımız seçimlerin her biri isabetli oldu. Fenerbahçe'ye transferim de bunu gösteriyor.

ŞAMPİYONLUK VE KONFERANS LİGİ

Ana hedeflerimiz ulusal şampiyonluk ve Konferans Ligi'ni kazanmak. Önümüzde Türkiye Kupası ve Süper Kupa var, bunlar da önemli. Umarım tüm görevlerin üstesinden gelebiliriz. Bu sezonun tüm Fenerbahçeliler için çok başarılı geçmesini istiyoruz.

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EDIN DZEKO'YA ÖVGÜLER

Dzeko harika bir oyuncu, birbirimize çok yakın oynuyoruz, sık sık pozisyon değiştiriyoruz, o daha derine geliyor ve ben daha öne çıkıyorum. Aslında tüm takımımız çok iyi çalışıyor. Harika bir atmosferimiz var ve her oyuncu takıma olumlu bir şeyler katıyor.

POLONYA'DAN FLAŞ TRANSFER İDDİASI!

2018 yılında Turkish Delight 2018 isimli kitabı kaleme alan ve futbolumuzu yakından takip eden Polonyalı gazeteci Filip Cieslinski, Fenerbahçe'de sezona damga vuran Szymanski ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Szymanski'nin Fenerbahçe'deki başlangıcından daha iyisini yapmayı hayal edemezdi. Tabii ki takımın tüm maçlarını izlerken, bazen onun daha az görünür olduğu anlar oluyor. Her zaman oyunun mutlak lideri değil. Bu rol Fred'de ama Szymanski'nin çok etkili olduğu ve bunun rakamlara yansıdığını, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çektiği de bir gerçek.

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"FENERBAHÇE YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR"

Szymanski, Fenerbahçe'deki macerasını 'dünyaya açılan bir pencere' olarak ele almalı. Bu zaten oluyor ve bunun için çok çalışıyor. Artık kulübe yakın medya Szymanski'yi sık sık kulübün efsanesi Alex ile karşılaştırıyor. Her ikisi de benzer rakamlara ulaşmıştı.

Ayrıca Szymanski'nin 16 maçta 8 golü ve 4 asistinin bulunması da takip edilmesi için yeterli bir neden. Napoli, Fiorentina ve Liverpool'un gözlemcileri başta olmak üzere birçok kulüp onu takip ediyor. Fenerbahçe de bunun bilincinde ve oyuncunun serbest kalma maddesini yükselten sözleşme için müzakere yapmak istiyor. Bu şekilde isteyenlere karşı eli güçlü olacak.

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"ŞAMPİYONLUK GELİRSE 30 MİLYON EURO'DAN FAZLAYA GİDER"

Bana göre Avrupa'nın 5 büyük liginden kulüplerin, oyuncuya ilgisi kış aylarında daha da artacak. Ancak Fenerbahçe onu elinde tutmaya kararlı ve bırakıp bırakmayacağını zaman gösterecek. Fenerbahçe şampiyon olursa, oyuncunun piyasa değeri de yükselecek. Bu yüzden Szymanski'nin sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını ve sonrasında 30 milyon Euro'yu aşan bir teklifle ayrılacağını tahmin ediyorum.

Fenerbahçelilerin ona olan büyük sevgisine rağmen kulübün böyle bir teklifi reddetmeyeceğini düşünüyorum.