Polonya takımından Melissa Vargas'a büyük ayıp! Seremonide tuhaf tavır

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brüksel'de Polonya ile çeyrek finalde karşı karşıya gelirken sahadan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı.

Filenin Sultanları, Melissa Vargas'ın yıldızlaştığı karşılaşmada Polonya'yı set dahi vermeden yarı finale yükselme başarısı gösterirken İtalya'nın rakibi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızda Melissa Vargas 24 sayıyla sahanın yıldızı oldu. Melissa Vargas'a 14 sayıyla Ebrar Karakut ve 9 sayıyla Hande Baladın destek verdi.

Pasör çaprazımız Melissa Vargas, unutulmaz performansıyla Türkiye-Polonya maçının da kahramanı oldu. Kritik anlarda millilerin geri dönüş fitilini ateşleyen Vargas, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan isimlerin başında geliyordu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu önemli galibiyete imza atan oyuncularımız yarı final başarısını Türk halkına armağan ettiklerini belirttiler.

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'TÜRK HALKI İÇİN OYNADIK'

Antrenörümüz Daniele Santarelli maçın ardından, “Oyuncularımla gurur duruyorum. Bugünün Türkiye için önemli bir gün olduğunu biliyorum. Oyuncularımdan bugün Türk halkının bizimle gurur duymalarını sağlamasını istedim. Bugün çok iyi bir maç oynadık, bugün Türk halkı için oynadık." ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş, müthiş zaferi “Maç hakkında söylenebilecek her şeyi arkadaşlarım söyledi. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı herkesin kutlamak ve Cumhuriyet’in 100.yılında Türk kadınını Avrupa’da da ilk dörtte olup bu zaferi tekrardan Türkiye’ye yaşatabilmenin gururunu yaşıyoruz.30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Biz Türk kadınları olarak Atatürk'ün gösterdiği yolda ışık tutarak gelecek nesillere rol model olmaya çalışıyoruz.” sözleriyle özetledi.

Gizem Örge ise ‘‘Bu kupayı ne kadar istediğimizi gösterdik. Gerçekten sahaya karakter koyduğumuzu düşünüyorum. Ülkemize bu kupayı armağan etmek için elimizden geleni yapacağız. Bizi izlemeye devam edin.’’ şeklinde konuştu.

SELAMLAŞMADILAR!

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Öte yandan karşılaşmada Polonya takımının Melissa Vargas'a olan ilginç tutumu dikkat çekti. Polonyalılar, seremoni esnasında selamlaşmada Melissa Vargas'ı görmezden geldi.

Melissa Vargas ise tiye alan bir paylaşımla bu anları sosyal medya hesabından servis etti ve 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladı.,

MELISSA VARGAS KİMDİR?

Melissa Teressa Vargas Abreu 16 Ekim 1999’da dünyaya gelen Küba asıllı Türk millî voleybolcudur. Lisede Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlayan Vargas, 12 yaşında Küba alt yaş millî takımlarında oynamaya başladı. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan oyuncu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe'ye katıldı. 2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Vargas'a, 9 Nisan'daki bir törende Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi. Türk vatandaşlığına geçmesiyle Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.





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