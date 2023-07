FIVB şampiyonluk töreninde skandal! Eda Erdem şaşkına döndü...

Haberin Devamı

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Çin'i devirip şampiyonluğa uzanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ilk etapta tören yapılmadan kupa verilmesi tepki çekti.

Karşılaşmanın bitimiyle sahaya giren FIVB 1. asbaşkanı, kupayı adeta kaptan Eda Erdem'e getirdi. Eda Erdem, kupanın maç biter bitmez hemen verilmesinin ardından büyük şok yaşadı ve gözleriyle yetkili birini aradı.

HATALARINI DÜZELTTİLER



Organizasyon daha sonra ay-yıldızlılar için bir platform kurdu ve kupa bir törenle millilere verildi. Karşılaşmayı televizyonları başında izleyen sporseverler de şaşkınlıklarını gizleyemezken; ay-yıldızlı ekip için daha sonra kupa töreni düzenlendi.

Sosyal medyada kupanın maç sonu verilmesine tepki gösterildi.



İŞTE O ANLAR

🇹🇷 DÜNYANIN EN HIZLI KALDIRILAN KUPASI KAPTAN EDA ERDEM'İN ELLERİNDE! pic.twitter.com/cMdnztN4nW — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 17, 2023

FİLENİN SULTANLARINA DEV GELİR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Filenin Sultanları'nın dev organizasyonda elde ettiği gelir netlik kazandı. Filenin Sultanları turnuva boyunca kazandığı maçlar ve şampiyonlukla birlikte dikkat çeken bir rakamı kasasına koydu.

KASASINI DOLDURDU

Filenin Sultanları kazandığı maçlardan çılgın bir Gelir elde etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuva boyunca elde ettiği 12 galibiyetten 114 bin dolarlık geliri kasasına koydu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki 3 mağlubiyette ise 13 bin 500 dolarlık gelir elde etti.

Çin'i devirip FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olaran Filenin Sultanları, 1 milyon dolarlık şampiyonluk gelirini de kasasına koydu. A Milli Kadın Voleybol Takımı toplamda 1 milyon 127 bin 500 dolarlık gelirle turnuvayı tamamladı.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NDAN 3 OYUNCU RÜYA TAKIM'DA

Rüya Takım'da A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan 3 oyuncu yer aldı. Zehra Güneş, Milletler Ligi'nde en iyi 1'inci orta oyuncu oldu. Gizem Örge, en iyi libero seçildi. En iyi pasör çaprazı ödülü ise Melissa Vargas'a verildi.

BAKAN BAK, FİLENİN SULTANLARI'NI TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde Çin’i mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final karşılaşmasında Çin’i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, ülke voleybolu adına büyük bir gurur kaynağı. Sonuna kadar mücadele ederek, bize bu mutluluğu ve heyecanı yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı yürekten kutluyor, şampiyonluğa uzanan bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

DANIELE SANTARELLI: BUNU HAYAL BİLE EDEMEZDİM

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli tarihi zaferin ardından konuştu. Başarılı çalıştırıcı, "Her antrenörün görmek istediği şeyi gördüm. Bu kadar oyuncu bir şey için çalıştı. Buraya geldiğimde bunu hayal bile edemezdim. Şu anda birlikte çalıştığım oyuncular, olağanüstü oyuncular. Federasyonumuz çok iyi. Bu sadece başlangıç. Şimdi kutlayacağız. Çok iyi bir iş çıkardık. her zaman böyle devam etmeyecek, çalışmalıyız. Her turnuvayı kazanabiliriz ama kolay değil. Bu hayali yakalayabilmek için buraya geldik" dedi.

Kariyerindeki başarılara dikkat çekilen Daniele Santarelli, "Sırbistan'ın ardından Türkiye ile de dünya birincisi olduk. Çok şanslıyım diyebilirim. Federasyon istediğim gibi çalışmama olanak sağlıyor. Çok iyi oyuncularım var" açıklamasını yaptı.

EDA ERDEM: YILLARDIR BUNU BEKLİYORDUK

Filenin Sultanları'nın yıldızı Eda Erdem Dündar, Milletler Ligi'ndeki şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli voleybolcu, "Sonunda altın madalya aldık! Yıllardır bunu bekliyorduk" diyerek sözlerine başladı.

En başından bu yana kupayı alacaklarına inandıklarını belirten Eda Erdem Dündar, "Bu bir rüyaydı, inanamıyorum. 2005 yılından bu yana milli takım forması giyiyorum. Çok uzun bir maceraydı. Koçumuz Santarelli ile birlikte başarabileceğimize inandık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Melissa Vargas'ın performansını değerlendiren Eda Erdem Dündar, "Vargas sadece mükemmel bir oyuncu değil, aynı zamanda mükemmel bir insan. Bizden biri olduğunu ilk andan bu yana gösterdi. Türkiye'de şu an yaşananları hayal bile edemiyorum" açıklamasını yaptı.

Eda Erdem Dündar son olarak, "Takım olarak bence çok iyi hazırlandık. Daniele bize ilk günden beri, 'Kızlar, biz oraya şampiyon olmaya gidiyoruz' diyordu" ifadelerini kullandı.

EBRAR KARAKURT: SON ALTIN MADALYAMIZ OLMAYACAK

Bir hayal gerçekleşti. Çok şaşkınım ve çok mutluyum. Yıllardır bunun için çabalıyoruz. Eksik olan tek şey altın madalyaydı. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Kızların hepsiyle gurur duyuyorum. Biz daha yolun başındayız. İlk altın malaya ama son olmayacak. Aynı başarıyı Avrupa Şampiyonası'nda ve Paris Olimpiyatları'nda göstereceğiz.

GİZEM ÖRGE: PAHA BİÇİLEMEZ

Duygularım çok yoğun. Milli takıma uzun yıllar sonra döndükten sonra ilk turnuvada şampiyon olmak ve bunun bir parçası olmak... Çok gururlu hissediyorum. Takım olarak çok iyi hazırlandık. Bunu da uyguladı. Biz bu şampiyonluğu gerçekten hak ettik. Yaşadıklarımı kelimelerle anlatamam. İlk maçıma çıktığımda gözyaşlarımı tutamadım. Böyle bir senede, böyle bir başarı ile başlamak. Paha biçilemez.

ZEHRA GÜNEŞ: ÇOK MUTLUYUM

Yeni bir hikayenin başlangıcındayız. Çok mutluyum. Bundan 5-10 sene sonra şampiyonluklar hatırlanır. Kimin iyi oynadığı ve kötü oynadığı değil.