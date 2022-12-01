Polonya - Arjantin maçına damga vuran penaltı! Szczesny açıkladı: Messi ile iddiaya girdik...

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2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmaya Arjantin'in lehine verilen penaltı kararı ve Lionel Messi'nin kullandığı penaltıyı Polonya kalecisi Wojciech Szczesny'nin kurtarması damga vurdu.

974 Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mac Allister ve Alvarez'in golleriyle 2-0 kazanan Arjantin, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Kulağı Suudi Arabistan - Meksika maçında olan Polonya ise grubu ikinci sırada tamamlayıp üst tura çıktı.

ARJANTİN'İN YARI FİNAL YOLU 'GÖRECE' KOLAY

Öte yandan bugün oynanan karşılaşmaların ardından Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Arjantin-Avustralya, Fransa-Polonya eşleşmeleri oluştu. Arjantin'in final yolundaki rakipleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Son 16 Turu'nda Avustralya ile karşılaşacak olan Arjantin, bu turu geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda - ABD eşleşmesinin galibiyetle karşılaşacak. Çeyrek finaldeki muhtemel rakibini de devirmesi halinde kupaya bir adım daha yaklaşacak olan Arjantin'in yarı finaldeki muhtemel rakipleri arasında İspanya ve Brezilya dikkat çekiyor.

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PENALTI KARARI ÇOK KONUŞULDU



Polonya - Arjantin maçı 0-0 devam ederken, 36. dakikada yaşanan pozisyonda Polonya kalecisi Szczesny, yüksekten gelen topa eliyle müdahale etmek isterken topu ıskalayıp arkasında yükselen Messi'nin yüzüne temas etti. Top auta gittikten sonra VAR'dan gelen uyarıyla maçın Hollandalı orta hakemi Danny Makkelie, pozisyonu izlemek üzere ekranın başına gitti ve penaltı kararı verdi.

Sosyal medya, hakemin penaltı karar sonrası ikiye bölündü.

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PENALTI KAÇTI! HEM MESSI, HEM DE SZCZESNY TARİHE GEÇTİ

Penaltıda topun başına geçen Messi, sert bir vuruşla ağları bulmak istedi ancak soluna yatan Szczesny tek eliyle topu çıkarmayı başardı.

Lionel Messi'nin kullandığı penaltıda gol izni vermeyen Wojciech Szczesny, 1986'dan (Joel Bats vs Brezilya) bu yana bir Dünya Kupası maçında sebep olduğu penaltıyı kurtaran ilk kaleci oldu.

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Öte yandan Lionel Messi (35 yaş, 159 gün), bir Dünya Kupası maçında 5+ gol pozisyonu yaratan ve 5+ dribbling yapan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti. Arjantinli futbolcunun rekorunu kırdığım isim, 1994 yılında oynanan Nijerya maçında 5+ gol pozisyonu yaratma ve dribbling barajını geçen Diego Maradona.

SZCZESNY MAÇTAN SONRA AÇIKLADI: MESSI İLE İDDİAYA GİRDİK VE KAYBETTİM

Polonya kalecisi Wojciech Szczesny, 2-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada penaltı pozisyonuna değindi. Pozisyonun penaltı olmadığını söyleyen 32 yaşındaki file bekçisi, VAR incelemesi sırasında Messi ile aralarında geçen diyaloğu da anlattı.

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"Penaltı pozisyonunda hakeme bir temas olduğunu ancak bunun penaltı için yeterli olmadığını söyledim. Aksi karar verdi. Ben de şovumu yaptım. Messi'yle hakemin penaltıyı vermeyeceğine dair 100 eurosuna iddiaya girdik ve bahsi kaybettim. Dünya Kupası'nda buna izin veriliyor mu bilmiyorum, belki bunun için ceza alırım ama umurumda değil. Ama parayı ödemeyeceğim, 100 euroyu önemsemez. Yeterince parası olduğunu düşünüyorum."

TAKIM ARKADAŞLARINA 'RAHAT OLUN, BENDE...' MESAJI

Messi'nin kullandığı penaltıyı kurtaran Wojciech Szczesny'nin vuruş öncesi takım arkadaşlarına yaptığı jest ve mimiklerde 'Rahat olun, bende...' şeklinde bir mesaj vermesi de dikkat çekti.

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PENALTI TESADÜFÜ GERÇEK Mİ?

Sosyal medyada dolaşan haberlere göre; 1978 Dünya Kupası'nda Arjantin'in oynadığı üçüncü maçta kazanılan penaltıda topun başına geçen Mario Kempes, vuruşu gole çevirememiş ancak Arjantin turnuvanın sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. 1986 Dünya Kupası'nda ise bu kez Diego Armando Maradona, üçüncü maçta kazanılan penaltıyı gole çevirememiş ancak şampiyonluk ipini göğüsleyen takım yine Arjantin olmuştu.

İddia edilen bu tesadüfe göre; Lionel Messi'nin de 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in üçüncü maçı olan Polonya müsabakasında penaltı kaçırması şampiyonluk habercisi olarak yorumlanmıştı ancak gerçek çok başka çıktı.

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HERKES YANLIŞ BİLİYOR...



Mario Kempes ve Diego Armando Maradona'nın Dünya Kupaları tarihinde üçüncü maçlarda penaltı kaçırdıkları bilgisi gerçeği yansıtmıyor. 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin hiç penaltı kullanmazken, 1978 Dünya Kupası'nın üçüncü maçında Arjantin lehine penaltı dahi verilmiyor. Bu turnuvada Arjantin yalnızca bir kez penaltı kazanırken bu vuruşu da Mario Kempes kullanmıyor.