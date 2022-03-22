Pohjanpalo'nun kariyerinde bir ilk! Penaltıdan hat-trick...

Haberin Devamı

Süper Lig’de 26 puanla 19’uncu sırada kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, 30’uncu haftada evinde konuk ettiği lider Trabzonspor’u Joel Pohjanpalo’nun attığı penaltı golleriyle mağlup etti. Şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor’u 7 yıl aradan sonra yenmenin sevincini yaşayan yeşil mavililerde galibiyetin mimarı Pohjanpalo; karşılaşmanın 57, 70 ve 90+4’üncü dakikalarında gole çevirdiği penaltı vuruşlarıyla takımına 3 puanı kazandırdı. Karadeniz ekibine Bayer Leverkusen’den kiralık olarak gelen golcü oyuncu takımına ligde 7 maç sonra 3 puan kazandırmanın mutluluğunu yaşattı.

KARİYERİNDE İLKİ BAŞARDI

Kariyeri boyunca 6 kez penaltı golü atan Finlandiyalı oyuncu bu gollerin 5'ini Süper Lig'de, 1'ini ise Finlandiya-İsviçre arasında oynanan dostluk maçında kaydetti. Çaykur Rizespor formasıyla daha önce Göztepe ve Antalyaspor'a birer penaltı golü bulunan Finlandiyalı oyuncu, kariyerinde daha önce 5 kez hat-trick yaptı. 6’ncı hat-trickini Trabzonspor’a karşı yapan Pohjanpalo, bu sonuçla futbol kariyerindeki ilk penaltı hat-trickini gerçekleştirmiş oldu. 27 yaşındaki santrfor daha önce forma giydiği Union Berlin, Bayer Leverkusen ve Fortuna Düsseldorf’ta 1’er kez HJK Helsinki’de ise 2 kez hat-trick yapma başarısı göstermişti.

Haberin Devamı

Pohjanpalo, ayrıca 2011 yılında Fenerbahçe’de kaptanlık yapan Alex de Souza'nın ardından bir Süper Lig maçında üç penaltı golü atan tek futbolcu olarak da tarihe geçti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Pohjanpalo, Çaykur Rizespor formasıyla Süper Lig’de oynadığı 25 maçta 12 gol attı.