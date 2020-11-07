PlayStation 5’in satışı mağazalardan yapılmayacak

Önümüzdeki hafta hem Xbox Series X ve Xbox Series S hem de PlayStation’ın çıkış yapacak olması konsol oyuncularının heyecanlı bekleyişini katlıyor. Yeni nesil konsollar için oldukça bereketli geçecek haftada, 10 Kasım’da Xbox Series X ve S, iki gün sonra 12 Kasım’da PlayStation 5 çıkış yapacak.

Duyurularla, yeni oyunlarla, ertelemelerle ve erken sipariş stoku fiyaskolarıyla geçen bekleyişin ardından ön siparişlerini veren herkes konsolunu eline almak için heyecanla bekliyor. Kimi oyuncular ise konsol çıkış yaptıktan sonra konsolu hemen mağazadan almayı planlıyor. Ancak Sony’den konsolunu mağazadan almak isteyen oyuncuları ilgilendiren bir haber geldi.

5 Ekim günü PlatStation sitesi üstünden yayımlanan bir blog yazısında Sony Interactive Entertainment’ın Kıdemli İçerik İletişimi Direktörü Sid Shuman oyuncuların bir kısmını hayal kırıklığına uğratan bir açıklama yaptı. Shuman, PlayStation 5’i almak isteyenlerin 12 Kasım’dan sonra mağazadan alım yapmak için bir hafta beklemesi gerektiğini açıkladı. “Oyuncularımızı, perakendecilerimizi ve personeli COVID-19 ortasında güvende tutmak adına konsol çıktıktan sonra satışların mağazalardan değil perakende ortaklarımızın çevrimiçi mağazaları aracılığıyla gerçekleşecek.”

Konsolun çıktığı gün mağazalarda oluşacak kuyruk ve kalabalığı engellemek için alınan bu kararla müşteriler çevrimiçi mağazalara yönlendirildi. Shuman “Dikkatli olun, evde kalın ve siparişinizi çevrimiçi mağazadan verin.” diyerek müstakbel PlayStation 5 kullanıcılarını korona virüs salgınına karşı dikkatli olmaya davet etti.