Pınar Kupası 2020, 17-19 Eylül'de oynanacak!
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Pınar Kupası 2020, 17-19 Eylül'de oynanacak.
Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Petkimspor ve Büyükçekmece Basketbol'un katılacağı organizasyon Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanacak turnuvada karşılaşmalar Karşıyaka Spor Kulübü'nün Youtube kanalından canlı yayımlanacak.
Organizasyonda maç programı şöyle:
17 Eylül Perşembe: 19.00 Pınar Karşıyaka-Petkimspor
18 Eylül Cuma: 19.00 Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor
19 Eylül Cumartesi: 16.00 Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol
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