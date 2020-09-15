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Basketbol
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

Pınar Kupası 2020, 17-19 Eylül'de oynanacak!

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Pınar Kupası 2020, 17-19 Eylül'de oynanacak!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Pınar Kupası 2020, 17-19 Eylül'de oynanacak.

Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Petkimspor ve Büyükçekmece Basketbol'un katılacağı organizasyon Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanacak turnuvada karşılaşmalar Karşıyaka Spor Kulübü'nün Youtube kanalından canlı yayımlanacak.

Organizasyonda maç programı şöyle:

17 Eylül Perşembe: 19.00 Pınar Karşıyaka-Petkimspor
18 Eylül Cuma: 19.00 Büyükçekmece Basketbol-Petkimspor
19 Eylül Cumartesi: 16.00 Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol

 

Pınar Kupası 2020, 17-19 Eylülde oynanacak

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